La marque française change de logo pour marquer l'évolution de sa gamme. Un fait qui ne s'est produit que onze fois depuis 1850.

Pour une marque automobile, changer de logo n'est pas un détail de communication anodin. Il s'agit de bien marquer une transition globale, une modification de la perception de la marque. C'est aussi une opération onéreuse qui concerne tout ce qui peut porter ce logo, de l'enseigne d'une concession à un simple crayon. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de la plus ancienne marque automobile au monde encore en activité, car depuis 1850, les voitures Peugeot ont connu dix logos différent, mais reprenant tous l'emblème du lion. Le onzième et nouveau ne dérogera pas à cette règle. Comme le disent les repsonsables "c'est le bon moment": renouvelement intensif de la gamme, création de l'alliance Stellantis avec Fiat, nouveau site internet, bref: les planètes sont bien alignées.

Toute la communication

Pour revenir à la gamme Peugeot, un profond travail de montée en gamme est en marche depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, forte de son nouveau design marqué par les fameuses griffes (de lion) illuminées par des diodes sur pratiquement tous les modèles, Peugeot jouit d'un très bon "retour des clients", ou en d'autres mots: de bons chiffres de ventes. Le nouveau logo se veut à la fois discret et très percutant. Discret dans le choix du noir et du blanc; percutant par les détails. Contrairment au logo actuel, le lion affiche une apparence plus "réelle". Véhicules, produits dérivés, sites web, communications, ce sont bien tous les points de contact avec la marque qui s'harmoniseront autour de ce nouveau logo. Les concessions vont peu à peu changer leurs enseignes.

Peu à peu, les concessions porteront cette nouvelle identité. © GF

