Révélé au public le 12 janvier, le C5 Aircross renouvelé est désormais disponible à la commande en Belgique et au Grand-Duché, à des prix qui démarrent à 29.280 euros.

Fort de son succès commercial, et notamment de sa version hybride rechargeable qui représente plus d'un tiers des commandes de C5 Aircross au 4ème trimestre 2021, le C5 Aircross évolue et gagne en maturité "en adoptant un style plus moderne et statutaire, tout en capitalisant sur son statut de SUV le plus confortable et modulable de son segment", expliquent les responsables de la marque aux chevrons.

Le nouveau C5 Aircross propose une gamme avec 4 versions pour les motorisations thermiques, à partir de €29.280 et 3 versions pour la motorisation hybride rechargeable, à partir de €41.280. En essence, l'offre démarre avec le 1.2 PureTech de 130 ch, avec boîte 6 manuelle ou 8 vitesses automatique. Côté Diesel, Citroën a retenu le bloc 1.5 BlueHDi de 130 ch, associé exclusivement à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. En hybride (essence + électricité), l'ensemble propulseur aligne au total 225 ch, transmis aux roues par la même boîte automatique. Le véhicule peut être commandé dès à présent et arrivera dans le réseau Citroën à partir du mois de mai 2022.

