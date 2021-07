Opel ouvre un nouveau chapitre de sa grande offensive d'électrification: si le constructeur de Rüsselsheim procède en ce moment à l'élargissement de son offre de modèles électriques, il va aller encore plus loin en se concentrant uniquement sur la production de véhicules électriques dès 2028.

Dans la foulée, Opel, aujourd'hui membre du groupe Stellantis, fera également son entrée sur le plus grand marché automobile du monde, la Chine, en tant que marque purement électrique. En outre, la légendaire Opel Manta va faire son grand retour, mais dans une déclinaison tout électrique. "A partir de 2028, Opel ne proposera des voitures électriques que sur notre marché principal, l'Europe", a déclaré le CEO Michael Lohscheller lors de la journée numérique Stellantis EV Day 2021. "Cela montre clairement l'engagement de la marque Opel en faveur de la mobilité électrique. L'avenir de l'industrie automobile est électrique - et Opel en fera partie." Par ailleurs, la décision finale de relancer la marque Opel en Chine est désormais prise. Les précisions sur ce retour seront annoncées en temps voulu. "Nous avons promis qu'Opel allait se mondialiser - et nous allons le faire. La Chine est le plus grand marché automobile du monde et nous sommes sûrs que nous y connaîtrons un développement profitable", a poursuivi Michael Lohscheller. Michael Lohscheller a également annoncé qu'Opel allait réinventer la légendaire Manta, à la suite des réactions enthousiastes que la marque a reçues lors de la présentation de l'Opel Manta GSe ElektroMOD. "La Manta est une véritable icône dans l'histoire de notre marque et une source d'inspiration pour son futur. Nous allons produire en série une nouvelle Manta d'ici le milieu de la décennie. Purement électrique, bien sûr", a indiqué Michael Lohscheller.

