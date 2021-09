C'est dans son fief historique de Rüsselsheim, près de Francfort, que le constructeur au Blitz a présenté ce mercredi 1er septembre l'Astra de 6ème génération.

Première mondiale pour la nouvelle Opel Astra: Opel révèle la sixième génération de sa compacte du segment C qui adopte la fameux Opel Vizor, inauguré par le crossover Mokka. La voiture se singularise par le Pure Panel entièrement numérique et des technologies de pointe telles que la dernière version de l'éclairage adaptatif Intelli-Lux LEDPixel Light. Avec la nouvelle venue, le constructeur allemand entame une nouvelle page de la saga Astra, qui a débuté voilà 30 ans: pour la première fois, la compacte de Rüsselsheim sera disponible en version électrique. Opel proposera la nouvelle Astra en version hybride rechargeable en deux niveaux de performance.

En 2023 la nouvelle génération sera également disponible en version Astra-e tout-électrique. "La nouvelle Opel Astra est unique: elle signe l'entrée d'Opel dans une nouvelle ère. Cela touche toute la gamme de groupes motopropulseurs jusqu'à l'Astra-e tout-électrique, ainsi que ses technologies de pointe ou son design sensationnel. Opel se pose en référence avec cette voiture, qui a tout ce qu'il faut pour devenir une fois de plus un best-seller," a déclaré Uwe Hochgeschurtz, le nouveau CEO d'Opel. La nouvelle Astra pourra être commandée à partir de mi-octobre et arrivera en concessions début 2022.

