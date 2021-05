L'Adac Opel e-Rally Cup est prête pour sa première saison. Les 10 premières Opel Corsa-e Rally à motorisation 100% électrique viennent d'être livrées aux clients.

C'est au centre d'essai Opel de Dudenhofen, proche du siège historique d'Opel à Rüsselsheim, dans la région de Francfort, que les teams de rallye ont réceptionné non seulement le véhicule mais aussi leur équipement, qui comprend des élégantes tentes pour le team et des combinaisons de course pour les pilotes et les copilotes. A l'occasion de la livraison du véhicule, les équipes ont reçu un briefing complet sur la nouveauté technique que constitue la motorisation électrique. Des tests fonctionnels approfondis ont ensuite été réalisés avec les voitures électriques de 100 kW (136 ch).

"La livraison du véhicule a été une étape importante pour nous, pour les teams et pour le projet," confie Jörg Schrott, directeur d'Opel Motorsport. "C'est le signe évident que les choses sont enfin sur le point de démarrer. L'anticipation et l'excitation de début de saison ont été ressenties par tout le monde. Les voitures qui restent vont être livrées dans la foulée." Après l'annulation de l'Adac Actronics Rally Sulingen en raison du Covid-19, l'ouverture de la saison de l'Adac Opel e-Rally Cup aura lieu les 11 et 12 juin au rallye Adac Stemweder Berg.

En guise de préparation, les teams de l'Adac Opel e-Rally Cup participeront à une épreuve d'essai au préalable afin de se familiariser avec le véhicule et l'infrastructure de recharge. En outre, les équipes recevront une formation sur la haute tension, qui sera conduite et certifiée par le TÜV Thüringen. Des teams d'Allemagne, de France, d'Autriche, du Royaume-Uni, des Pays-Bas mais aussi de Belgique se sont inscrits pour l'Adac Opel e-Rally Cup 2021. De plus amples détails sur le retour de l' "Opel Team Belgium" seront donnés d'ici une dizaine de jours.

