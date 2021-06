La gamme du Range Rover le plus compact et urbain, l'Evoque, vient d'évoluer. D'un côté une version chic & luxe, "Bronze collection", de l'autre un Evoque plus choc avec la version HST du P300.

La version Bronze Collection est disponible en trois couleurs et avec des éléments de design spécifiques, dont un toit contrasté en Corinthian Bronze et des ouïes latérales couleur cuivre. Pour le reste, l'équipement est complet, voire luxueux, et cette version est applicable à la gamme complète de moteurs essence et Diesel de dernière génération. Ces moteurs sont dotés de la technologie d'hybridation légère (MHEV) de 48 Volts. L'Evoque Bronze Collection est aussi disponible en version hybride rechargeable P300E.

Petit Range Rover Sport

Pour les conducteurs plus attentifs aux sensations et au chronomètre, l'Evoque se décline désormais en version P300 HST, une finition qui accentue l'image sportive du SUV. Son 2 litres à essence turbocompressé développe 300 ch (comme pour son cousin anglais, je Jaguar E-Pace P300). Dotée d'un look sportif qui sous-entend ses hautes performances, l'Evoque se veut une sorte de petit frère du Range Rover Sport HST. Cette nouvelle édition est basée sur l'Evoque R Dynamic S et comprend une combinaison spécifique de mises à jour intérieures et extérieures. Le P300 HST accélère de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes.

Doté d'un 2 litres turbo de 300 ch, cet Evoque s'adresse aux amateurs de SUV compacts sportifs © GF

Grâce à une boîte automatique à neuf rapports et au système Terrain Response 2 de Land Rover, le modèle à transmission intégrale combine une tenue de route dynamique avec les capacités tout-terrain réputées de Range Rover. Pour rappel, le Range Rover Evoque est disponible à partir de 39.800 € en Belgique. La version Bronze Collection Special Edition s'affiche à partir de 50.800 €, tandis que l'exclusif Evoque HST fait grimper la note à 68.800 €.

