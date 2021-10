BMW Group propose cette année sa 3ème mise à niveau "over-the-air". Cette campagne complète de mise à niveau logicielle à distance se concentrera sur l'extension et l'amélioration des fonctions d'aide à la conduite.

Les mises à jour logicielles à distance BMW apportent des améliorations aux fonctions clés du véhicule, et garantissent que le logiciel est toujours à jour. Le groupe BMW propose cette année sa troisième mise à niveau par voie aérienne, cette fois pour environ 2 millions de véhicules BMW dans le monde. D'ici à la fin de l'année 2021, la plus grande flotte au monde compatible avec les mises à jour sera sur les routes, avec plus de 2,5 millions de véhicules BMW connectés, qu'il s'agisse de voitures à moteur conventionnel ou hybrides rechargeables, en passant par les BMW 100% électriques. La campagne sera lancée en Allemagne, et d'autres marchés suivront par étapes.

Cette campagne complète de mise à niveau logicielle à distance se concentrera sur l'extension et l'amélioration des fonctions d'aide à la conduite. Spotify va également améliorer l'expérience de divertissement offerte par BMW Connected Music et pourra désormais lire des podcasts. Les conducteurs de BMW M3 et M4 peuvent par ailleurs s'attendre à une nouvelle expérience sonore unique au volant, grâce à M Sound Control.La nouveauté de cette campagne est que les utilisateurs de l'application My BMW peuvent télécharger gratuitement et en exclusivité cette version pendant les deux premières semaines.

La mise à jour sera ensuite disponible pour tous les clients sous forme de téléchargement automatique directement dans leur véhicule. L'application My BMW connecte les clients à leur véhicule via leur smartphone, le transformant en une interface intelligente. Grâce à la mise à jour actuelle, plus de 30 modèles et 1,6 million de véhicules de la marque bavaroise en circulation dans le monde entier pourront mettre à jour leur logiciel directement. Il sera également possible de déployer la version actuelle (Ver. 21-07) sur près de 400.000 véhicules supplémentaires dotés d'une version logicielle plus ancienne. Il suffit que ces véhicules disposent d'une version du logiciel avec possibilité de mise à jour (Ver. 20-07). Cela peut être facilement réalisé en installant la version précédente.

