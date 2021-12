Disponible à la vente partout en Europe dès le printemps 2022, la nouvelle Mazda 2 Hybrid est la toute première Mazda animée par un groupe motopropulseur full hybride auto-rechargeable.

Mazda n'en fait pas mystère et du reste cela saute aux yeux: la nouvelle Mazda 2 Hybrid est bel et bien un clone de Toyota Yaris! Partisan de l'optimisation des mécaniques à essence plutôt que de l'hybridation et de la propulsion électrique - même si sa gamme comporte désormais une MX-30 à batteries - le petit constructeur japonais est allé frapper à la porte du grand voisin Toyota pour accéder à la technologie hybride, passage obligé pour la réduction, désormais impérative, du niveau moyen des rejets de CO2 de sa gamme.

Comme la Yaris, la Mazda Hybrid 2 utilise un tricylindre essence de 1.490 cc et 93 ch, associé à un moteur électrique de 59 kW. La puissance combinée atteint 116 ch, ce qui permet à Mazda de revendiquer un 0 à 100 km/h en 9,7 secondes et une vitesse de pointe de 175 km/h. Côté budget, la marque d'Hiroshima annonce une consommation WLTP comprise entre 3,8 et 4,0 l/100 km ce qui correspond à des émissions de C02 de 87 à 93 g/km. Comme la Yaris, cette Mazda 2 Hybrid sera construite en France, et plus précisément à Valenciennes, à deux pas de nos frontières. Son prix n'est pas encore fixé.

