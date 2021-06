Le constructeur roumain Dacia, membre du groupe Renault, vient d'adopter une nouvelle identité visuelle, qui se veut plus moderne et plus digitale, tout en incarnant la simplicité et la robustesse.

Lors de la présentation de son plan stratégique début 2021, Dacia l'avait annoncé: c'est une nouvelle page de son histoire qui s'ouvre! Elle prend forme aujourd'hui avec l'évolution de son image: nouveau logo, nouvel emblème, nouvelles couleurs, ... mais sans renier ses origines. Si la recette qui fait le succès de la marque reste la même, c'est sous un nouveau jour qu'elle veut se présenter pour réaffirmer ses valeurs de simplicité, d'authenticité et de robustesse, toujours au juste prix.

Le renouveau de Dacia s'incarne dans un nouveau logotype et un nouvel emblème. Ces deux éléments ont été dessinés en interne par l'équipe du design Dacia, avec la volonté d'exprimer l'essentialité de la marque, un fondement de la marque depuis ses origines. Le logotype, élément central de la nouvelle identité visuelle, "inspire robustesse et stabilité au premier coup d'oeil.", affirment les responsables de la marque. Le dessin des lettres est volontairement minimaliste - le D est un C renversé - comme "pour incarner visuellement l'esprit frugal et malin de la marque." L'emblème représente quant à lui la réunion du D et du C, comme deux pièces qui se connectent et s'assemblent pour former le maillon d'une chaine, symbole de solidité et de lien."

