Forte du succès du modèle V4, la famille Ducati Streetfighter s'agrandit avec l'arrivée de la nouvelle Streetfighter V2.

La nouvelle Streetfighter V2 est un roadster sportif au caractère bien trempé. "Elle répond aux besoins des pilotes qui recherchent une moto capable de combiner l'ADN de la Panigale V2 avec l'attitude et le style de la Streetfighter. Le résultat est un véhicule intuitif et facile à manier, avec une bonne dose de puissance pour garantir des performances fougueuses et un plaisir de conduite maximal" explique-t-on chez le constructeur de Bologne.

Il est à noter que ce projet est le fruit de la réinterprétation de la célèbre "Fight Formula" de Ducati, appliquée cette fois à la Panigale V2, dépouillée de ses carénages et équipée d'un guidon haut et large. Le poids à sec de cette moto est de 178 kilos et le moteur est le Superquadro de 955 cc assisté par une électronique de dernière génération. La nouvelle Streetfighter V2 se caractérise par un design qui reprend les éléments stylistiques classiques de la Streetfighter V4, à commencer par le phare distinctif, qui rappelle le DLR (Day Light Running) en forme de V typique des sportives Ducati. Le moteur de la Streetfighter V2 est le Superquadro 955 cc homologué Euro 5, qui délivre une puissance maximale de 153 ch à 10.750 tr/min et un couple de 101,4 Nm à 9.000 tr/min.

Ce moteur permet non seulement une utilisation agréable sur route mais est aussi très efficace sur piste. Par rapport à la Panigale V2, la Streetfighter V2 possède une démultiplication finale plus courte (15/45 contre 15/43). La Streetfighter V2 sera disponible chez les concessionnaires Ducati de notre pays à partir de janvier 2022 en couleur rouge Ducati avec des jantes noires au prix public de 16.990 euros.

