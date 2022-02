DS propose une série limitée de la DS 3 Crossback, dénommée "Toits de Paris", qui se veut emblématique du caractère parisien. Cette série spéciale est d'ores et déjà disponible chez nous avec un choix de 5 motorisations, dont l'E-Tense 100% électrique.

Figures incontournables du patrimoine parisien, les toits de Paris révèlent l'intelligence du projet haussmannien qui a façonné la ville durant la seconde moitié du XIXe siècle. À une vingtaine de mètres au-dessus des rues, les immeubles forment un océan de toits de zinc gris d'où émergent les plus beaux monuments de la capitale française.

Par leurs teintes, leurs formes, le savoir-faire des couvreurs et les histoires qu'ils cachent sous les mansardes, les toits de Paris ont inspiré de nombreux artistes. Peintres, poètes, cinéastes ou photographes tels que Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Gustave Caillebotte, Paul Verlaine, Jacques Prévert, François Truffaut ou Robert Doisneau ont participé à la reconnaissance unanime du caractère des toits de Paris. A tel point qu'un projet de candidature à l'inscription au Patrimoine Mondial de l'Unesco a été déposé. L'Edition Limitée DS 3 Crossback Toits de Paris arbore une inédite teinte de toit Gris Carat à accorder à l'une des cinq teintes proposées: Blanc Perle Nacré, Blanc Banquise, Noir Perla Nera, Gris Artense et Cristal Pearl. L'extérieur est rehaussé de badges exclusifs à l'avant et sur les flancs qui révèlent l'horizon parisien et des monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse ou le Sacré-Coeur. Dans l'habitacle, l'Édition Limitée DS 3 Crossback Toits de Paris présente un intérieur Bastille sous un nouveau jour avec une finition tri-matière sur les sièges.

Parmi les équipements notables de cette série limitée, citons l'aide au stationnement arrière, la climatisation automatique ou l'essuie-vitre avant à déclenchement et cadencement automatiques, ainsi que de multiples aides à la conduite et autres dispositifs de sécurité. Cinq motorisations sont disponibles: 100 % électrique E-Tense à partir de 39.350 euros, essence à partir de 27.800 euros en PureTech 100 Manuel ou PureTech 130 Automatic et diesel à partir de 29.800 euros en BlueHDi 110 Manuel ou BlueHDi 130 Automatic.

Figures incontournables du patrimoine parisien, les toits de Paris révèlent l'intelligence du projet haussmannien qui a façonné la ville durant la seconde moitié du XIXe siècle. À une vingtaine de mètres au-dessus des rues, les immeubles forment un océan de toits de zinc gris d'où émergent les plus beaux monuments de la capitale française. Par leurs teintes, leurs formes, le savoir-faire des couvreurs et les histoires qu'ils cachent sous les mansardes, les toits de Paris ont inspiré de nombreux artistes. Peintres, poètes, cinéastes ou photographes tels que Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Gustave Caillebotte, Paul Verlaine, Jacques Prévert, François Truffaut ou Robert Doisneau ont participé à la reconnaissance unanime du caractère des toits de Paris. A tel point qu'un projet de candidature à l'inscription au Patrimoine Mondial de l'Unesco a été déposé. L'Edition Limitée DS 3 Crossback Toits de Paris arbore une inédite teinte de toit Gris Carat à accorder à l'une des cinq teintes proposées: Blanc Perle Nacré, Blanc Banquise, Noir Perla Nera, Gris Artense et Cristal Pearl. L'extérieur est rehaussé de badges exclusifs à l'avant et sur les flancs qui révèlent l'horizon parisien et des monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse ou le Sacré-Coeur. Dans l'habitacle, l'Édition Limitée DS 3 Crossback Toits de Paris présente un intérieur Bastille sous un nouveau jour avec une finition tri-matière sur les sièges. Parmi les équipements notables de cette série limitée, citons l'aide au stationnement arrière, la climatisation automatique ou l'essuie-vitre avant à déclenchement et cadencement automatiques, ainsi que de multiples aides à la conduite et autres dispositifs de sécurité. Cinq motorisations sont disponibles: 100 % électrique E-Tense à partir de 39.350 euros, essence à partir de 27.800 euros en PureTech 100 Manuel ou PureTech 130 Automatic et diesel à partir de 29.800 euros en BlueHDi 110 Manuel ou BlueHDi 130 Automatic.