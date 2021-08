Présenté au Caravan Salon de Düsseldorf, le nouveau Trafic SpaceNomad entrera au catalogue Renault début 2022. Après la Suisse, il sera commercialisé dans cinq autres pays européens.

Aménagé par le camping-cariste français Pilote, ce nouveau Trafic SpaceNomad est disponible en deux longueurs avec quatre ou cinq places assises. Grâce à son toit relevable, il dispose de deux grands lits ainsi que d'une douchette et d'une kitchenette pour s'adapter à tous les déplacements, sans contrainte d'hébergement. Le véhicule dispose, entre autres équipements d'une kitchenette avec réchaud deux feux et évier à robinet intégré, d'un réfrigérateur de 49 litres et d'une table autonome pour l'intérieur ou l'extérieur, pouvant être stockée dans le coffre. Côté couchage, on trouve un lit de 120 x 200 cm dans le toit relevable et une banquette arrière transformable en un lit de 124 x 188 cm. Une douche extérieure complète la dotation de ce véhicule qui conserve tous les atouts du Trafic "normal", en ce compris son encombrement raisonnable.

Aménagé par le camping-cariste français Pilote, ce nouveau Trafic SpaceNomad est disponible en deux longueurs avec quatre ou cinq places assises. Grâce à son toit relevable, il dispose de deux grands lits ainsi que d'une douchette et d'une kitchenette pour s'adapter à tous les déplacements, sans contrainte d'hébergement. Le véhicule dispose, entre autres équipements d'une kitchenette avec réchaud deux feux et évier à robinet intégré, d'un réfrigérateur de 49 litres et d'une table autonome pour l'intérieur ou l'extérieur, pouvant être stockée dans le coffre. Côté couchage, on trouve un lit de 120 x 200 cm dans le toit relevable et une banquette arrière transformable en un lit de 124 x 188 cm. Une douche extérieure complète la dotation de ce véhicule qui conserve tous les atouts du Trafic "normal", en ce compris son encombrement raisonnable.