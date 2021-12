Le Suzuki S-Cross est un crossover qui vit une carrière plutôt timide. En tout cas dans l'ombre des SUV européens et asiatiques plus à la mode. Cela pourrait changer avec la dernière évolution.

Apparu sous l'appellation SX4 en 2006, le crossover nippon change totalement en 2013 et devient SX4 S-Cross. Lors du restylage de cette seconde génération, en 2016, il prend tout simplement l'appellation S-Cross. Cette année le constructeur japonais le fait à nouveau évoluer avec un tout nouveau look, beaucoup plus proche de l'esprit des SUV de moyenne gamme. Pour marquer cette identité, le Suzuki adopte notamment des passages de roues très marqués et une garde au sol de 17,5 cm. Toute la face avant est redessinée.

Dans l'habitacle, c'est moins la révolution. Le tableau de bord, complet et facile à adopter, reste traditionnel avec, par exemple, un tableau de bord à compteurs à aiguilles. On observe cependant un nouvel écran tactile central de 9'' équipé des derniers indispensables, tels que la connexion Apple Car Play et Android Auto. Technologiquement, la Suzuki S-Cross reçoit des assistants à la conduite et à la sécurité modernisés, à l'exemple de son régulateur de vitesse adaptatif, son assistant au maintien de voie ou encore sa vision par caméras 360°. Pratique, la Suzuki embarque vos effets dans son coffre modulable de 430 à 1230 litres.

Moteur unique

Pour épicer vos déplacements, la Suzuki a droit à un unique 1.4 BoosterJet Essence pourvu de l'hybridation légère 48V afin de museler son appétit. Bien connu dans la gamme Suzuki, ce quatre cylindres non avare de dynamisme grâce à ses 129 ch transmet la cavalerie aux roues avant, mais la voiture est également disponible avec la transmission aux 4 roues motrices AllGrip. A ce propos, la SX4-S-Cross a toujours été un véhicule très à l'aise en environnement meuble et/ou glissant. Tous ces atouts font de la Suzuki S-Cross un SUV/crossover non seulement très polyvalent, mais aussi très à l'aise sur tous les terrains, notamment en hiver (si Allgrip). La S-Cross est disponible en concessions à partir de 24.699€ et est couverte par une garantie de 5 ans.

