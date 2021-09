Le nouveau Land Rover Defender V8 Bond Edition, signé SV Bespoke, célèbre le rôle que tient le Defender à l'affiche du 25ème James Bond, "Mourir peut attendre".

Cette nouvelle variante haut de gamme du Land Rover Defender est basée sur le dernier Defender V8 de 386 kW/525 ch et se décline en versions de carrosserie 90 et 110 (empattement court ou long). Son style extérieur s'inspire de celui des Defender apparaissant dans "Mourir peut attendre", dont la sortie en salle est prévue le 30 septembre, partout dans le monde.

Le véhicule a droit au pack Extended Black avec jantes 22" Gloss Black et étriers de freins avant Xenon Blue. Ce Def' pas comme les autres arbore en outre un badge arrière "Defender 007" unique, un éclairage d'approche "007", des plaques de seuil éclairées et une animation tactile exclusive du système d'infodivertissement Pivi Pro. Chaque Defender V8 Bond Edition arbore le logo SV Bespoke ainsi qu'une gravure "One of 300" (1 sur 300) exclusive Ce nouveau Land Rover Defender V8 90 Bond Edition est disponible en Belgique à partir de 137.100 euros. La version 110 s'affiche pour sa part à 140.800 euros.

