Pour son troisième anniversaire, la filiale sportive de Seat sort de son chapeau une variante très musclée de sa Formentor. Le capot de cette VZ5 abrite un moteur 5 cylindres de 400 ch.

Cupra, c'est la marque à la fois sportive et premium que le groupe Volkswagen a créée en 2018 à côté de Seat. Les deux constructeurs espagnols partagent solutions techniques et know-how, mais Cupra développe également, peu à peu, une gamme qui lui est propre. Le premier résultat de cette stratégie est la Formentor, un crossover élégant aux allures de coupé. Jusqu'à présent c'est à la Formentor VZ, animée par un 4 cylindres 2.0 TSI de 310 ch qu'incombait le rôle de vaisseau amiral.

Elle est aujourd'hui remplacée dans cette tâche par la toute nouvelle VZ5, pourvue d'une puissante motorisation 5 cylindres. "La Cupra Formentor incarne l'essence de la marque, mais l'ajout d'un moteur 5 cylindres encore plus puissant à la gamme, en plus de 7 autres motorisations dont la performante hybride rechargeable, la hissera au rang de véhicule pour les passionnés. C'est quelque chose auquel Cupra aspire et qui nous permettra de toucher de nouveaux clients", explique Wayne Griffiths, président de Cupra et de Seat. Ce bloc 5 cylindres n'est pas nouveau puisque ce 2.5 turbo de 400 ch et 480 Nm équipe déjà, entre autres, l'Audi Q3 RS qui, ainsi motorisée, accélère de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.

