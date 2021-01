La marque la plus exclusive du marché belge a un nouveau Brand Manager en la personne de Bernard Van Bellingen. Il s'occupera de la vente, du service après vente, des relations publiques et du marketing de la marque de Molsheim sur notre marché.

Bugatti occupe une place spéciale parmi les marques automobiles premium, en raison de ses modèles hors normes, vendus à des tarifs qui le sont tout autant.

La seule Bugatti au catalogue est actuellement la Chiron, dont le nom rend hommage au pilote monégasque Louis Chiron qui remporta dans l'entre deux guerres de nombreuses victoires au volant de Bugatti, dont la fameuse Type 35. La Chiron est animée par un moteur W16 de 8 litres de cylindrée et 1.500 ch. Affichée à un peu moins de 3 millions d'euros, elle est l'apanage des amateurs d'automobiles les plus fortunés de la planète. L'an dernier, une seule Bugatti a du reste été immatriculée dans notre pays. Cette clientèle très particulière est bien connue de Bernard Van Bellingen qui s'occupait jusqu'à présent des relations presse de Porsche, Bentley et Lamborghini. En tant que Brand Manager de Bugatti Brussels, il occupera une fonction a 360° qui englobe les ventes, l'après-vente, les relations publiques et le marketing.

"Je suis ravi d'embrasser cette nouvelle fonction, et de la confiance accordée par David Favest, General Manager Bentley, Lamborghini & Bugatti" confie Bernard Van Bellingen. "Ce nouveau challenge s'inscrit parfaitement dans le cadre de ma passion pour l'automobile, mais aussi pour les relations humaines et les contacts avec la clientèle." David Favest a pour sa part commenté : "Je me réjouis vraiment de la venue de Bernard au sein de notre Pôle Prestige. Bernard est une réelle valeur ajoutée a? notre équipe de par son côté? teamplayer. Il dispose d'une parfaite connaissance du marche? du luxe, de la maison D'Ieteren, des médias, respecte profondément le client et sera une pierre angulaire dans ma stratégie de développement, axée sur la quintessence des marques, la volonté? de créer le plus grand point d'intersection entre l'Expérience Client Personnalisée et Ultime (Omnichannel) et les relations publiques/medias. Je suis donc heureux d'accueillir ce vrai passionne? et remercie encore chaleureusement son prédécesseur Luc Holderbeke pour tout ce qu'il a apporte? a? la grande maison tout au long de sa carrière."

