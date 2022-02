Les données que vient de rendre publiques l'asbl Car-Pass montrent que nous avons tous roulé davantage en voiture l'année dernière. La voiture "belge" moyenne a parcouru 15.384 km. C'est 11 % de plus qu'en 2020, mais toujours 14 % de moins que pour l'année 2019 avant la pandémie de Covid-19.

Car-Pass gère le registre central qui contient les relevés des compteurs kilométriques du parc automobile belge et dispose ainsi d'une bonne vue d'ensemble de l'automobilité dans notre pays. L'organisation calcule le nombre de kilomètres parcourus sur l'année pour tous les véhicules pour lesquels elle a enregistré un relevé kilométrique à un mois donné en se basant sur les relevés kilométriques précédents. Les chiffres confirment que l'utilisation de la voiture a de nouveau augmenté l'année dernière par rapport à 2020, mais que nous ne sommes pas encore au niveau d'avant la crise du Covid-19. Le télétravail en est sans doute la principale explication. Les différences sont moins prononcées dans le cas des véhicules utilitaires légers. Ils ont parcouru en moyenne 19.537 km l'an dernier, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2020, et seulement 3 % de moins qu'en 2019. Plus le véhicule est jeune, plus il est utilisé. Au cours de leur première année de vie, les voitures parcourent en moyenne 22.000 km, après 11 ans, deux fois moins et après 20 ans, un tiers seulement. Si l'on considère la source d'énergie, les conducteurs de voitures hybrides diesel sont les plus gros rouleurs en Belgique. Ce n'est pas surprenant, puisqu'il s'agit de véhicules relativement récents que l'on trouve principalement dans les flottes d'entreprises. En 2021, ils ont parcouru en moyenne 25.081 km. Les véhicules électriques sont également utilisés de manière intensive. Ils ont parcouru en moyenne 18.177 km l'année dernière. C'est comparable aux diesels et aux hybrides à essence. Les voitures à essence classique n'ont rajouté en moyenne "que" 11.440 km à leur compteur. Elles sont principalement immatriculées au nom de personnes privées, et sont également un peu plus âgées en moyenne, ce qui explique ce chiffre inférieur.

