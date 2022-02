Le Nissan Juke Kiiro se distingue par sa couleur inédite ponctuée de détails jaune vif. Des choix en relation avec la sortie du prochain... Batman, au cinéma.

Pionnier des crossovers urbains, le Nissan Juke inaugure 2022 avec une nouvelle série spéciale baptisée Kiiro. Le SUV compact se distingue parune teinte exclusive gris céramique nuancée de touches jaune vif sur la partie inférieure du bouclier avant, ainsi qu'à la base des portes et du bouclier arrière. Pour la petite histoire, Kiiro signifie jaune en japonais. Pour coller à ce look, les jantes de 19'' sont teintées en noir, exclusivement pour cette série spéciale. Le Juke Kiiro est le fruit d'un partenariat promotionnel en Nissan et la Warner Bros, dans le cadre de la sortie du film The Batman. Prévu en salle le 2 mars en Belgique et Luxembourg, The Batman, avec Robert Pattinson dans le rle principal, est l'un des longs métrages les plus attendus de 2022 par les fanatiques de films de superhéros.

null © GF

Intérieur exclusif

La sellerie mixte, de couleur noire et gris métallisé, reçoit des surpiqûres jaunes, tout comme l'accoudoir central, la console centrale, les contre-portes avant et la planche de bord. Le design est ainsi cohérent entre l'intérieur et l'extérieur. Une plaque en aluminium identifie cette série spéciale. Attention, tous les fans ne pourront être servis, car la Nissan Juke Kiiro sera produite à 5000 exemplaires pour l'Europe. Pour le moteur, rien à voir avec la vraie Batmobile, ici le Juke se contente du 1 litre DIG-T 114,, un bloc à 3-cylindres développant 114 ch et 200 Nm. Le client a le choix entre une transmission manuelle à six rapports, ou une boîte automatique à double embrayage et 7 rapports avec palettes au volant. Les prix ne sont pas encore connus au moment de rédigier ces lignes.

