L'Africa Twin, c'est le gros trail signé Honda. Malgré un bicylindre aujourd'hui porté à 1.100 cc et de l'électronique à tous les étages - comme la plupart de ses concurrentes - cette machine a su conserver une vraie polyvalence qui lui permet d'évoluer avec brio sur la route tout en étant réellement capable de sortir du bitume. Le millésime 2022 évolue en douceur...

Il y a désormais plus de 30 ans que le nom d'Africa Twin est synonyme d'histoire et de polyvalence. Pour 2022, la CRF1100L Africa Twin et sa déclinaison aventurière CRF1100L Africa Twin Adventure Sports profitent de nouvelles évolutions pratiques, d'une transmission à double embrayage DCT optimisée et d'une nouvelle présentation.

Pour le nouveau millésime, l'Africa Twin et l'Africa Twin Adventure Sports héritent de modifications qui accroissent encore leurs aspects pratiques au quotidien. La CRF1100L Africa Twin dispose à présent d'un porte-paquet aluminium d'origine tandis que la version Adventure Sports reçoit une nouvelle bulle réglable sur 5 niveaux mais plus courte de 110 mm afin d'améliorer la visibilité sans compromettre la protection.

Dans leur version à boîte robotisée DCT à double embrayage, les Africa Twin et Africa Twin Adventure Sports ont été modifiées pour 2022 avec de nouveaux réglages qui amènent, d'après Honda, un comportement encore plus doux sur les deux premiers rapports, en particulier au démarrage et à basse vitesse. Rappelons que Honda a vendu en Europe plus de 200.000 machines équipées de la technologie DCT depuis son apparition en 2009. Pour compléter ces évolutions, les deux modèles reviennent avec de nouvelles décorations et de nouveaux coloris.

