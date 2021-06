Importée en Belgique par BW Import à Malines, la marque chinoise Voge commercialisera bientôt chez nous une nouvelle moto trail de moyenne cylindrée, la Voge 650DSX.

Cela fait quelques temps déjà qu'il n'y avait plus de moto trail monocylindre de moyenne cylindrée commercialisée dans notre pays. La marque chinoise Voge comblera cette lacune dès le mois de juillet avec la 650DSX, animée par un monocylindre 4T de 652cc. Cette moto typée "aventure" est équipée d'un réservoir de 18 litres, de manière à espacer les ravitaillements, et de roues à rayons, plus résistantes en terrain difficile. Côté partie-cycle, la machine peut compter sur des suspensions KYB et un double disque de frein avant Nissin.

Les périphériques se veulent résolument contemporains avec des feux à diodes, un tableau de bord TFT couleur compatible Bluetooth avec indicateur de rapport engagé et affichage de la pression de gonflage des pneus. L'équipement comprend encore un porte-bagages de série.

En option, Voge propose un jeu de valises latérales et un top-case en alu, le tout étant vendu 700 euros. Il existe également une variante plus orientée route de cette moto, la 650DS, reconnaissable à ses jantes en alliage. La Voge 650DSX sera disponible dès le mois de juillet en noir/rouge au prix de 7.399 euros TVAC. Rappelons que Voge est la marque haut de gamme de Loncin, un géant chinois dont la capacité de production annuelle dépasse les 2,5 millions de motos. Loncin produit des pièces mais aussi des motos complètes pour des marques de motos renommées telles que Honda, MV Agusta et BMW.

Cela fait quelques temps déjà qu'il n'y avait plus de moto trail monocylindre de moyenne cylindrée commercialisée dans notre pays. La marque chinoise Voge comblera cette lacune dès le mois de juillet avec la 650DSX, animée par un monocylindre 4T de 652cc. Cette moto typée "aventure" est équipée d'un réservoir de 18 litres, de manière à espacer les ravitaillements, et de roues à rayons, plus résistantes en terrain difficile. Côté partie-cycle, la machine peut compter sur des suspensions KYB et un double disque de frein avant Nissin. Les périphériques se veulent résolument contemporains avec des feux à diodes, un tableau de bord TFT couleur compatible Bluetooth avec indicateur de rapport engagé et affichage de la pression de gonflage des pneus. L'équipement comprend encore un porte-bagages de série. En option, Voge propose un jeu de valises latérales et un top-case en alu, le tout étant vendu 700 euros. Il existe également une variante plus orientée route de cette moto, la 650DS, reconnaissable à ses jantes en alliage. La Voge 650DSX sera disponible dès le mois de juillet en noir/rouge au prix de 7.399 euros TVAC. Rappelons que Voge est la marque haut de gamme de Loncin, un géant chinois dont la capacité de production annuelle dépasse les 2,5 millions de motos. Loncin produit des pièces mais aussi des motos complètes pour des marques de motos renommées telles que Honda, MV Agusta et BMW.