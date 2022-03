Morgan présente sa nouvelle Super 3, étonnante succession à trois roues de la précédente 3 Wheeler. Derrière une allure toujours aussi rétro, l'Anglaise cache des dessous inédits et bien plus modernes.

L'histoire des Morgan à 3 roues dure depuis plus d'un siècle. Ces voitures de loisir et de sport ont conservé une allure unique et font partie des plus originales de la production moderne. Aujourd'hui, avec la Super 3, Morgan fait sérieusement évoluer le concept. Son châssis est désormais une structure monocoque, nettement plus apte à assurer le confort, mais aussi le plaisir de conduite ressenti. La voiture grandit de partout, atteignant 3m58 de long et 1m85 de large, de quoi accueillir deux personnes à bord avec nettement plus d'aise. L'autre grande nouveauté concerne le choix du moteur. La précédente 3 Wheeler utilisait un bicylindre de moto (S&S) fixé sur sa partie avant, à l'air libre. Ici, pour plus de polyvalence mais aussi pour être tranquille, pour un certain temps, avec les normes d'homologation, Morgan a fait le choix d'un trois cylindre Ford de 1.5 litre développant 120 ch (un moteur de Ford Fiesta de grande diffusion). Une puissance largement suffisante pour les 635 kilos de la Super 3. La cavalerie anime uniquement la roue arrière. Relevons les jolies roues avant de 21'', au look "plein" contribuant à l'allure très vintage de cet avion sans ailes.

L'agencement et l'équipement ont évolué vers plus d'accueil et de luxe. © GF

Cuir & écran numérique

L'habitacle évolue vers plus de luxe, avec tout d'abord du cuir un peu partout, des sièges plus enveloppants (tout reste très relatif avec cette usine à sensations) et, pour la première fois, un tableau de bord à affichage numérique. L'ensemble répond à la norme de protection IP64, ce qui signifie que vous pouvez rouler (pas trop longtemps) quand il pleut, même en l'absence de toit. La Super 3 se veut également plus pratique et pour cela Morgan lui réserve un tas de solutions et d'équipements d'origine ou en options. On relève les tendeurs intérieurs, sur les flancs, afin d'y ranger une veste, ou encore le panier latéral extérieur (aussi avec tendeurs élastiques) pour y fixer un sac de bagages (pas trop gros) ou encore un porte-gourde à l'intérieur. Un engin hors du commun qui sera prochainement disponible au prix de vente de ± 52.000 €.

