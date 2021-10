Mobilize qui fait partie du groupe Renault, gère des services de mobilité, d'énergie et de données. Il a pour objectif de fournir des solutions de mobilité flexibles et de promouvoir une transition énergétique durable. C'est dans ce contexte que Mobilize lance à Arcachon, dans le Sud-Ouest de la France, son premier service d'autopartage sous la marque "Mobilize Share" en France.

Depuis début octobre, 4 Dacia Spring électriques sont disponibles en autopartage 24/7, chacune disposant d'une borne de recharge et d'une place de stationnement "Mobilize Share" dédiées. 2 véhicules supplémentaires enrichiront la flotte en haute saison. 100 % électrique, compacte (3,73 m) et robuste, la Dacia Spring est une voiture bien adaptée à l'autopartage en milieu urbain et péri-urbain avec ses 4 places, son coffre de 290 litres et son autonomie de 230 km WLTP (305 km WLTP en ville). Le parcours de location est 100 % digital, de l'inscription à la réservation. Il suffit de télécharger l'application mobile "Mobilize Share" sur son smartphone et de se laisser guider. L'inscription, gratuite, se fait en une dizaine de minutes. Les clients du service pourront ensuite vérifier la disponibilité d'une voiture, son niveau de charge et la réserver. C'est également avec l'application qu'ils pourront réaliser l'état des lieux du véhicule, le déverrouiller et le démarrer. Le service d'autopartage 100 % électrique "Mobilize Share" proposé à Arcachon est dit "en boucle fermée". Cette solution requiert de rendre la voiture à la même station que celle où le véhicule a été emprunté, ce qui présente l'avantage de toujours trouver une place de stationnement en fin de trajet. Les bornes de recharge dédiées au service seront facilement identifiables, car aux couleurs de "Mobilize Share". Et les utilisateurs du service peuvent, si besoin et grâce à un Pass dédié présent dans les véhicules, se brancher sur l'ensemble du réseau Izivia au cours de leur location, les Dacia Spring pouvant en effet être réservées à l'heure, à la journée ou pour un week-end.