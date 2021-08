Douze chantiers seront terminés ou sur le point de s'achever début septembre, tandis que 24, dont neuf nouveaux, seront en cours lors de la rentée scolaire, indique la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) vendredi dans un communiqué.

La période estivale et son trafic moins conséquent sur certains axes ont permis à plusieurs chantiers d'arriver à leur terme, souligne la Sofico. Il s'agit notamment des interventions à hauteur de 7 ponts entre Fleurus et Heppignies en direction de Mons sur l'E42/A15 ; du chantier d'aménagement d'un giratoire à la sortie n°25 "Tertre" sur l'E42-E19/A7 ; du chantier de réhabilitation entre Vottem et Juprelle vers Anvers sur l'E313/A13 et de celui entre Wanlin et Lavaux-Saint-Anne vers Arlon sur l'E411/A4.

Les réparations des bétons sous le viaduc de l'Eau d'Heure sur le R3 à hauteur de Montigny-le-Tilleul s'achèvent également, tout comme la réhabilitation des revêtements du rond-point de Couillet sur la N5, la réfection des revêtements entre le Boulevard Bara et le giratoire de Hertain sur la N7 et celle du rond-point dit "de la Horre" sur la N90 à Ivoz-Ramet.

Les réhabilitations des revêtements entre le carrefour N40/Rue Théodore Olix et le carrefour N40/Gongon, de la traversée de Ghlin sur la N50 et des revêtements entre Vecmont et La Roche-en-Ardenne sur la N89, ainsi que la création d'un giratoire au carrefour formé par la N912 avec la rue du Chainia et la rue du Vieux Raucourt, sont quant à elles terminées depuis quelques jours, voire semaines.

Les nouveaux chantiers incluent les travaux de réhabilitation de la liaison E25-E40/A602 à Liège, à la suite des intempéries de juillet. Le segment compris entre l'échangeur n°38 "Angleur/Grosses-Battes/Belle-Ile" et l'échangeur n°37 "Val-Benoît/Seraing/Marche" sera à nouveau accessible aux usagers dès la mi-octobre avec des conditions restreintes de circulation indispensables à la sécurité. Il s'agit du dernier tronçon de la liaison fermé à la circulation à la suite des dégâts causés par les inondations, précise la Sofico.

La réfection des revêtements de l'autoroute E25/A26 entre les Tailles et Houffalize vers Neufchâteau a également débuté récemment, tandis que celle de l'autoroute E25-E411/A4 entre Rulles et Habay vers le Luxembourg commencera le 1er septembre. Le chantier de réhabilitation des revêtements de l'E40/A3 à hauteur de Lincent en direction de Liège sera entamé, lui, à la mi-septembre.

Parmi les autres nouveaux chantiers, figurent la réhabilitation de revêtement de l'E42/A15 entre Horion-Hozémont et Saint-Georges vers Namur, la réhabilitation du viaduc de Huccorgne, qui supporte l'autoroute E42/A15 à hauteur de Wanze, les travaux de réfection des revêtements de la de la N40 entre le giratoire de Transinne et le giratoire "Galaxia", et enfin les travaux de sécurisation entre Thieulain et Leuze-en-Hainaut sur la N60 et les travaux préparatoires en vue du futur chantier de sécurisation du zoning de Recogne (Libramont) sur la N89.

La période estivale et son trafic moins conséquent sur certains axes ont permis à plusieurs chantiers d'arriver à leur terme, souligne la Sofico. Il s'agit notamment des interventions à hauteur de 7 ponts entre Fleurus et Heppignies en direction de Mons sur l'E42/A15 ; du chantier d'aménagement d'un giratoire à la sortie n°25 "Tertre" sur l'E42-E19/A7 ; du chantier de réhabilitation entre Vottem et Juprelle vers Anvers sur l'E313/A13 et de celui entre Wanlin et Lavaux-Saint-Anne vers Arlon sur l'E411/A4. Les réparations des bétons sous le viaduc de l'Eau d'Heure sur le R3 à hauteur de Montigny-le-Tilleul s'achèvent également, tout comme la réhabilitation des revêtements du rond-point de Couillet sur la N5, la réfection des revêtements entre le Boulevard Bara et le giratoire de Hertain sur la N7 et celle du rond-point dit "de la Horre" sur la N90 à Ivoz-Ramet. Les réhabilitations des revêtements entre le carrefour N40/Rue Théodore Olix et le carrefour N40/Gongon, de la traversée de Ghlin sur la N50 et des revêtements entre Vecmont et La Roche-en-Ardenne sur la N89, ainsi que la création d'un giratoire au carrefour formé par la N912 avec la rue du Chainia et la rue du Vieux Raucourt, sont quant à elles terminées depuis quelques jours, voire semaines. Les nouveaux chantiers incluent les travaux de réhabilitation de la liaison E25-E40/A602 à Liège, à la suite des intempéries de juillet. Le segment compris entre l'échangeur n°38 "Angleur/Grosses-Battes/Belle-Ile" et l'échangeur n°37 "Val-Benoît/Seraing/Marche" sera à nouveau accessible aux usagers dès la mi-octobre avec des conditions restreintes de circulation indispensables à la sécurité. Il s'agit du dernier tronçon de la liaison fermé à la circulation à la suite des dégâts causés par les inondations, précise la Sofico. La réfection des revêtements de l'autoroute E25/A26 entre les Tailles et Houffalize vers Neufchâteau a également débuté récemment, tandis que celle de l'autoroute E25-E411/A4 entre Rulles et Habay vers le Luxembourg commencera le 1er septembre. Le chantier de réhabilitation des revêtements de l'E40/A3 à hauteur de Lincent en direction de Liège sera entamé, lui, à la mi-septembre. Parmi les autres nouveaux chantiers, figurent la réhabilitation de revêtement de l'E42/A15 entre Horion-Hozémont et Saint-Georges vers Namur, la réhabilitation du viaduc de Huccorgne, qui supporte l'autoroute E42/A15 à hauteur de Wanze, les travaux de réfection des revêtements de la de la N40 entre le giratoire de Transinne et le giratoire "Galaxia", et enfin les travaux de sécurisation entre Thieulain et Leuze-en-Hainaut sur la N60 et les travaux préparatoires en vue du futur chantier de sécurisation du zoning de Recogne (Libramont) sur la N89.