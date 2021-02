Grâce à une collaboration inédite avec le géant de la vente en ligne, l'Outlander 2022 sera le premier véhicule jamais dévoilé sur Amazon Live. Le lancement aura lieu le mardi 16 février à 18 heures. Une habile parade médiatique en cette période "sans salons".

Alors que Mitsubishi quitte le continent européen, la marque cherche de nouvelles façons de communiquer sur les autres marchés où elle reste implantée, dont les Etat-Unis. SUV à succès, le Outlander 2022 sera un modèle complètement changé. Cet esprit de changement s'inscrit aussi dans la volonté de développer une communication plus moderne et en phase avec les nouveaux outils médiatique. D'où l'idée de se lier à l'enseigne de vente en ligne mondialement connue, Amazon, afin de marquer le coup en l'absence de grands Salons automobiles classiques. Pourra-t-on aussi acheter son Outlander via la plateforme ? Au royaume d'internet, tout devient possible...Lors de ce lancement particulier, Mitsubishi offrira un véhicule à un heureux gagnant dans le cadre d'un tirage au sort, une façon de générer de l'excitation autour de la sortie de ce modèle et d'établir et approfondir les liens de la marque avec ses clients potentiels. Et quand on imagine l'insondable base de clients dont jouit Amazon, il s'agit sans doute d'un joli coup à jouer pour le constructeur japonais.

Pour l'instant, le nouveau SUV de Mitsubishi est resté sous ses camouflages. Le lever de voile est prévu le 16 février prochain. © GF

À une petite semaine du lancement, peu de détails circulent à propos de l'Outlander de nouvelle génération. Il s'agira toujours d'un SUV familiale de type hybride rechargeable essence-électrique. Il profitera d'une évolution du système de traction intégrale Super All-Wheel-Control. Pour le style, on distingue des phares effilés, dans l'esprit du design de la face avant des Eclipse Cross et de la dernière évolution du pick-up L200.

