Le Salon de Tokyo qui vient juste de se terminer, a permis à Mitsubishi de donner un aperçu de ses projets à venir, entre voiturettes électriques, camping-car de poche et SUV au tempérament plus sportif, le constructeur ne manque pas d'idées intéressantes.

Après avoir annoncé son départ du marché Européen, la marque faisait volte face en mars 2021, annonçant un retour pour 2023, par le biais de son Alliance avec Renault, sans que l'on sache précisément avec quels modèles. Attardons nous sur certains concepts récemment dévoilés dans la capitale japonaise qui, plus que jamais, se fondraient idéalement dans les villes européennes encombrées et soumises à des normes environnementales de plus en plus strictes.

Ce type de voiturette électrique est amené à se développer aussi en Europe. © GF

Le K-EV concept X Style4 (ci-dessus) fait partie de la catégorie des kei-car, ces mini-voitures de ville typiquement japonaises. Pour bénéficier de cette appellation, toute voiture doit mesurer 3,40 m maximum en longueur, 1,48m en largeur et son moteur thermique doit cuber 660cc maximum. Or le K-EV concept innove précisément sur ce point puisqu'il s'agit d'un modèle entièrement électrique de nouvelle génération, la première du genre pour Mitsubishi (la i-MiEV que nous avons connu en Belgique échappait, de peu, à la classification Kei car). L'extérieur présente un style "SUVisé" qui rappelle les dernières générations de Outlander ou Eclipse Cross. Cette K-EV est à suivre de près car, qui sait, elle pourrait potentiellement prendre le chemin de l'Europe, comme l'avait fait la i-MiEV à l'époque. Renault, sous une ou plusieurs marques, pourrait s'en servir de base à une micro-voiture électrique qui grâce à sa polyvalence supérieure, pourrait facilement concurrencer une Citroën AMI.

Minicab-MiEV B-Leisure Style

Dans un registre plus "volumineux", le prototype Minicab-MiEV B-Leisure Style est un micro-utilitaire électrique (kei-car) déclinable en différents usages, privé ou professionnel. De plus en plus, les villes sont en quête de petits utilitaires (pour les livreurs, artisans, mais aussi services de propreté publique) capables de s'y mouvoir en toute aisance, en prenant le moins de place possible et bien sûr sans polluer. Ici, à Tokyo, il était décliné en mini-camping-car équipé d'un auvent, d'une table de camping et d'un lit de camp pliable. À l'intérieur, l'espace arrière est aménagé pour être entièrement plat, et la cabine est équipée d'une table basse, d'un fauteuil et d'un tapis pour améliorer le confort en usage télétravail. L'idée est que les utilisateurs urbains du Minicab-MiEV B s'en servirait autant pour se mouvoir facilement dans le trafic que pour quitter la ville et partir se resourcer et/ou télétravailler dans des zones plus vertes. D'autant que l'engin est équipé de la MiEV Power Box, qui peut utiliser l'énergie de la batterie de propulsion pour alimenter des appareils électroniques et électroménagers tels qu'une bouilloire électrique, une cafetière ou un ordinateur portable.

Mitsubishi rappelle aussi sa légitimité dans les véhicules tout terrain sportifs © GF

Enfin, dans un registre plus viril, Mitsubishi dévoilait le Vision Ralliart Concept (ci-dessus) un SUV sportif qui aurait tout à fait sa place sur le marché européen, friand de ce type d'engin. Il évoque le monde du rallye tout en se distinguant par un côté premium. Sa calandre fermée induit une motorisation électrique qui, si elle se rapporte au look musclé de ce SUV, devrait assurer des performances élevées, rappelant que Mitsubishi conserve une légitimité dans le monde sportif.

Après avoir annoncé son départ du marché Européen, la marque faisait volte face en mars 2021, annonçant un retour pour 2023, par le biais de son Alliance avec Renault, sans que l'on sache précisément avec quels modèles. Attardons nous sur certains concepts récemment dévoilés dans la capitale japonaise qui, plus que jamais, se fondraient idéalement dans les villes européennes encombrées et soumises à des normes environnementales de plus en plus strictes.Le K-EV concept X Style4 (ci-dessus) fait partie de la catégorie des kei-car, ces mini-voitures de ville typiquement japonaises. Pour bénéficier de cette appellation, toute voiture doit mesurer 3,40 m maximum en longueur, 1,48m en largeur et son moteur thermique doit cuber 660cc maximum. Or le K-EV concept innove précisément sur ce point puisqu'il s'agit d'un modèle entièrement électrique de nouvelle génération, la première du genre pour Mitsubishi (la i-MiEV que nous avons connu en Belgique échappait, de peu, à la classification Kei car). L'extérieur présente un style "SUVisé" qui rappelle les dernières générations de Outlander ou Eclipse Cross. Cette K-EV est à suivre de près car, qui sait, elle pourrait potentiellement prendre le chemin de l'Europe, comme l'avait fait la i-MiEV à l'époque. Renault, sous une ou plusieurs marques, pourrait s'en servir de base à une micro-voiture électrique qui grâce à sa polyvalence supérieure, pourrait facilement concurrencer une Citroën AMI.Dans un registre plus "volumineux", le prototype Minicab-MiEV B-Leisure Style est un micro-utilitaire électrique (kei-car) déclinable en différents usages, privé ou professionnel. De plus en plus, les villes sont en quête de petits utilitaires (pour les livreurs, artisans, mais aussi services de propreté publique) capables de s'y mouvoir en toute aisance, en prenant le moins de place possible et bien sûr sans polluer. Ici, à Tokyo, il était décliné en mini-camping-car équipé d'un auvent, d'une table de camping et d'un lit de camp pliable. À l'intérieur, l'espace arrière est aménagé pour être entièrement plat, et la cabine est équipée d'une table basse, d'un fauteuil et d'un tapis pour améliorer le confort en usage télétravail. L'idée est que les utilisateurs urbains du Minicab-MiEV B s'en servirait autant pour se mouvoir facilement dans le trafic que pour quitter la ville et partir se resourcer et/ou télétravailler dans des zones plus vertes. D'autant que l'engin est équipé de la MiEV Power Box, qui peut utiliser l'énergie de la batterie de propulsion pour alimenter des appareils électroniques et électroménagers tels qu'une bouilloire électrique, une cafetière ou un ordinateur portable. Enfin, dans un registre plus viril, Mitsubishi dévoilait le Vision Ralliart Concept (ci-dessus) un SUV sportif qui aurait tout à fait sa place sur le marché européen, friand de ce type d'engin. Il évoque le monde du rallye tout en se distinguant par un côté premium. Sa calandre fermée induit une motorisation électrique qui, si elle se rapporte au look musclé de ce SUV, devrait assurer des performances élevées, rappelant que Mitsubishi conserve une légitimité dans le monde sportif.