Si Alec Issigonis pouvait concevoir à nouveau la Mini classique aujourd'hui, la petite voiture emblématique serait équipée d'un moteur électrique. Les équipes Mini lui rendent hommages avec le projet Mini Recharged.

Après tout, la Mini originale lancée en 1959 a été imaginée pendant une crise pétrolière et basée sur l'idée d'économiser du carburant et de transporter quatre occupants et leurs bagages dans l'empreinte la plus petite possible. Aujourd'hui, Mini (de l'ère BMW) propose sa Cooper SE 100% électrique dans cette logique, mais des irréductibles passionnés, soucieux de continuer à utiliser leur vraie Mini, cherchent des solutions dans le domaine du rétrofit (convertir une ancienne en voiture 100% électrique). Grâce au programme Mini Recharged, la marque leur propose l'opportunité de continuer à utiliser leur Mini classique, sans restrictions ni craintes par rapport au développement des zones de basses émissions, desquelles les voitures de collection sont bannies au quotidien.

Pour ce faire, le moteur de la Mini classique est simplement remplacé par une transmission électrique moderne. Le moteur d'origine de chaque véhicule est marqué et stocké afin qu'il puisse être réutilisé dans le cas d'un futur rééquipement de la Mini classique.

Rien, ou presque, ne peut distinguer une Mini thermique de sa version électrifiée. © GF

160km d'autonomie

Le moteur électrique développe jusqu'à 90 kW et permet au petit bolide de passer de 0 à 100 km/h en 9 secondes. L'énergie est fournie par une batterie haute tension, qui peut être chargée avec une puissance allant jusqu'à 6,6 kW et permet une autonomie prévue d'environ 160 kilomètres. Et chaque Mini classique électrifiée reçoit le combiné d'instruments central caractéristique, mais qui affiche désormais la température de conduite, le rapport sélectionné, l'autonomie et la vitesse.

En Angleterre, seulement...

Les candidats belges intéressés par cette transformation "officielle" devront se rendre en Angleterre, seul pays où cet upcycling sur mesure de la Mini classique est réalisé. Ensuite, restent les tracasseries administratives pour une éventuelle utilisation sur le sol belge. Cela dit, le milieu du rétrofit étant en plein développement, des petites structures belges pourraient tout à fait procéder à ce type d'adaptation.

