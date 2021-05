Mini Belux et le label créatif belge mosaert ont imaginé une version mode chic de la Mini électrique.

Le label mosaert est un label créatil crée en 2009 par un Paul Van Haver, évidemment mieux connu sous son nom de scène, lorsqu'il chante, Stromae. Rejointe depuis par la styliste Coralie Barbier (qui deviendra aussi l'épouse de Stromae), l'enseigne se développe dans différents univers. Le vestimentaire, bien entendu, en activité principale, mais sans se refuser des collaborations plus inattendues comme, tout récemment, cette incursion dans le monde automobile par la voie d'une collaboration avec Mini. En résumé, mosaert personnalise une Mini électrique, véhicule branché, chic et écoresponsable, en phase avec sa démarche. Mécaniquement, le véhicule est inchangé et conserve donc ses 184 ch, gage de dynamisme, mais aussi de conduite souple et coulée en dehors la ville. Esthétiquement, cette Mini se distingue par des choix audacieux, mais sans excès.

Le tartan orne tout le toit de la Mini et se rend visible au travers du verre qui le compose. Chic! © GF

Vert sur verre

Cette série spéciale (qui ne sera réalisée qu'à 400 unités) part d'une Mini de teinte monochrome (vert british racing ou noir Midnight). L'intervention la plus visible (et qui génèrera une grande partie de l'intért pour cette Mini) vient de son toit entièrement recouvert d'un motif tartan vert et jaune.Tartan que l'on retrouve à bord de la voiture (couvercle de rangement à effets personnels), mais également visible au travers du verre composant le toit panoramique, effet très chic garanti. Ce motif concerne dégalement différentes pièces que l'on retrouve dans la nouvelle collection de vêtements de mosaert. "On ne voulait pas d'une voiture kitsch, hyper chargée, difficile à assumer au quotidien", précise Luc Van Haver, frère de Paul et co-fondateur de Mosaert.

Le logo mosaert s'appose ça et là, notamment au centre des jantes de 17'' © GF

Concernant les autres détails, on retrouve le logo poétique de mosaert (un nuage coloré) ça et là sur la voiture, et notamment au centre des jantes 17'' Tentacle Spoke. Pour le reste, la Mini profite d'un équipement assez riche et composé spécifiquement pour cette version disponible en concessions depuis le 22 avril et est en vente en Belgique, au Grand-duché du Luxembourg, en France, en Suisse, au Lichtenstein ainsi qu'à Monaco, au prix de départ de 41.200 euros.

