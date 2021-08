Cinq photographes de rue ont capturé la diversité de la ville depuis une Mini. Il s'agit du récent projet de Mini Belux en coopération avec le festival de photographie de rue de Bruxelles, visant à présenter la diversité de la ville de manière positive.

Cinq photographes de rue ont pris la route avec une Mini. Le résultat est une collection unique d'images aux couleurs de la ville. Un homme noir avec des chaussettes hautes et un landau rouge vif, un passage pour piéton arc-en-ciel, un prêtre mélancolique qui disparaît presque dans le gris à l'exception de son col blanc. A chaque fois, nous apercevons les contours de pare-brise noir typique de la Mini, tel le cadre d'un tableau. "La Mini, c'est la voiture citadine par excellence. Nous sommes donc ravis de pouvoir contribuer à un sentiment positif et de fierté chez les habitants", explique Bart Verhoef, directeur général de Mini Belux. Et les photographes participants sont tout aussi diversifiés : Ximena Echague, Daniel Osorio, Hakan Simsek, etc. "Nous voulions travailler spécifiquement avec des photographes de rue. Ils regardent la ville et leurs habitants avec des yeux différents à la recherche de moments particuliers", poursuit Bart Verhoef. "Faire cela depuis une voiture - et non derrière le volant - a été un véritable défi". #seenfromaMINI apparaîtra sur tous les différents supports numériques dans les semaines à venir, mais les photos sont toujours en cours. La communauté est également invitée à prendre des photos, et pour ceux qui n'ont pas de Mini, un filtre Instagram a été créé à cette occasion. Le tout sera finalement réuni dans une exposition de rue librement accessible sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles (Gare Maritime) du 16 au 29 août.

