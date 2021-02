Militem est une enseigne de luxe qui personnalise des modèles américains emblématiques avec un savoir-faire, une classe et le goût du Made in Italy. Ainsi transformés, ces véhicules plutôt rugueux au départ méritent leur place dans le secteur des véhicules de luxe.

Militem propose en fait ce qui n'existe pas dans les gammes actuelles des constructeurs. En somme, de l'exclusivité sur mesure, un secteur qui tend à se développer dans le monde automobile de plus en plus caractérisé par ses impératifs de standardisation. Les clients potentiels sont des amoureux d'automobiles originales en quête d'un look unique pour refléter leur désir de se démarquer. Chaque modèle se distingue extérieurement par une carrosserie élargie à l'aide d'éléments en carbone. D'un point de vue technique, la production de pièces spécifiques telles que les systèmes de suspension, les kits de levage, les doubles échappements, les jantes exclusives 20" améliorent la tenue de route et offrent de nouvelles sensations de conduite. A l'intérieur, l'accent est mis sur l'élégance, le bon goût et l'artisanat typiquement italien. Ainsi chaque modèle Militem se compose d'environ 30 mètres carrés de cuir naturel, fabriqué à la main et disponible en 14 teintes.

Trois modèles

Pour linstant trois modèles composent la gamme : le Ferox réinvente le Wrangler tandis que le Hero est un Renegade de luxe. Ce dernier se distingue par la possibilité de l'équiper d'une garde au sol plus importante, qui change toute la perception du brave SUV de Jeep. L'impact visuel fort des créations Militemne doit pas cacher le profond travail des ingénieurs chargés de rendre ces véhicules agréables, performants sur la route et efficaces en utilisation 4x4. Le Militem Hero est disponible avec un moteur à essence 1.3 Turbo de 180/200 ch et un moteur 2.0 Turbodiesel Multijet de 170/190 ch.

Le Militem Hero présente une garde au sol plus généreuse, ce qui donne une sacrée allure au brave Jeep Renegade. © GF

Tous deux sont homologués Euro 6d. La boîte de vitesses est une automatique à 9 rapports. Le système 4x4 reprend les spécifications des modèles de base Renegade Limited et Trailhawk. Enfin, le Militem Magnum est un pick-up RAM 1500 aux petits oignons. Les véhicules sont transformés à Erba (Côme) et sont soumis aux directives de sécurité du TÜV allemand, l'une des associations indépendantes de contrôle technique les mieux classées au monde. Chaque Militem est couvert par une garantie européenne complète de 36 mois ou 100.000 km.

Militem propose en fait ce qui n'existe pas dans les gammes actuelles des constructeurs. En somme, de l'exclusivité sur mesure, un secteur qui tend à se développer dans le monde automobile de plus en plus caractérisé par ses impératifs de standardisation. Les clients potentiels sont des amoureux d'automobiles originales en quête d'un look unique pour refléter leur désir de se démarquer. Chaque modèle se distingue extérieurement par une carrosserie élargie à l'aide d'éléments en carbone. D'un point de vue technique, la production de pièces spécifiques telles que les systèmes de suspension, les kits de levage, les doubles échappements, les jantes exclusives 20" améliorent la tenue de route et offrent de nouvelles sensations de conduite. A l'intérieur, l'accent est mis sur l'élégance, le bon goût et l'artisanat typiquement italien. Ainsi chaque modèle Militem se compose d'environ 30 mètres carrés de cuir naturel, fabriqué à la main et disponible en 14 teintes. Pour linstant trois modèles composent la gamme : le Ferox réinvente le Wrangler tandis que le Hero est un Renegade de luxe. Ce dernier se distingue par la possibilité de l'équiper d'une garde au sol plus importante, qui change toute la perception du brave SUV de Jeep. L'impact visuel fort des créations Militemne doit pas cacher le profond travail des ingénieurs chargés de rendre ces véhicules agréables, performants sur la route et efficaces en utilisation 4x4. Le Militem Hero est disponible avec un moteur à essence 1.3 Turbo de 180/200 ch et un moteur 2.0 Turbodiesel Multijet de 170/190 ch. Tous deux sont homologués Euro 6d. La boîte de vitesses est une automatique à 9 rapports. Le système 4x4 reprend les spécifications des modèles de base Renegade Limited et Trailhawk. Enfin, le Militem Magnum est un pick-up RAM 1500 aux petits oignons. Les véhicules sont transformés à Erba (Côme) et sont soumis aux directives de sécurité du TÜV allemand, l'une des associations indépendantes de contrôle technique les mieux classées au monde. Chaque Militem est couvert par une garantie européenne complète de 36 mois ou 100.000 km.