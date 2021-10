Deux ans seulement après la relance de la marque automobile britannique sur le continent européen, MG fait déjà évoluer son ZS EV, l'un des SUV électriques les moins chers du marché.

L'actualité de la marque MG est énergique: la marque lance deux nouveaux modèles sur le sol belge, à savoir le grand SUV Marvel R et le premier break de moyenne gamme 100 % électrique, le MG 5. Mais dans le même temps, son nouveau ZS EV est disponible dès ce mois d'octobre dans les concessions.

Grâce à cette évolution, le MG ZS EV va plus loin sur une seule charge et récupère plus vite ses ions. © GF

Le plus frappant concerne son design son design modernisé, mais la marque insiste surtout sur less performances et une autonomie améliorées. Le ZS EV sera proposé avec un choix de 2 niveaux de finition (Confort et Luxe) et 2 batteries différentes. La batterie 72 kWh "Long Range" sera disponible dès le lancement: elle promet une autonomie de 440 km (WLTP) contre 263 km pour le ZS EV actuel. Un peu plus tard arrivera une batterie de 51 kWh à autonomie standard de 320 km (WLTP). Outre la capacité accrue de la batterie, la nouvelle MG ZS EV peut également se recharger plus rapidement grâce à la présence, de série, d'un chargeur triphasé de 11 kW. Ce n'est pas tout, la ZS EV reçoit le nouveau dispositif d'infodivertissement MG iSmart, comme son grand frère, le nouveau Marvel R.

Le nouveau système d'infodivertissement MG iSmart fait son apparition à bord. © GF

Dès 30.990 euros

La MG ZS EV renouvelée arrivera dans les MG Brand Stores européens à la fin de ce mois. Les prix commencent à 30.990 € pour la version à batterie standard. La ZS EV avec batterie "Long Range" est disponible à partir de 34.990 €. MG est à présent une marque bien établie et disponible dans 15 pays européens. Aujourd'hui, plus de 200 MG Brand Stores et partenaires de services sont opérationnels en Europe. Ce nombre devrait doubler pour atteindre 400 d'ici la fin 2021. En Belgique, le réseau compte pour l'instant 8 adresses, mais il ne s'agit évidemment que du début.

L'actualité de la marque MG est énergique: la marque lance deux nouveaux modèles sur le sol belge, à savoir le grand SUV Marvel R et le premier break de moyenne gamme 100 % électrique, le MG 5. Mais dans le même temps, son nouveau ZS EV est disponible dès ce mois d'octobre dans les concessions.Le plus frappant concerne son design son design modernisé, mais la marque insiste surtout sur less performances et une autonomie améliorées. Le ZS EV sera proposé avec un choix de 2 niveaux de finition (Confort et Luxe) et 2 batteries différentes. La batterie 72 kWh "Long Range" sera disponible dès le lancement: elle promet une autonomie de 440 km (WLTP) contre 263 km pour le ZS EV actuel. Un peu plus tard arrivera une batterie de 51 kWh à autonomie standard de 320 km (WLTP). Outre la capacité accrue de la batterie, la nouvelle MG ZS EV peut également se recharger plus rapidement grâce à la présence, de série, d'un chargeur triphasé de 11 kW. Ce n'est pas tout, la ZS EV reçoit le nouveau dispositif d'infodivertissement MG iSmart, comme son grand frère, le nouveau Marvel R. La MG ZS EV renouvelée arrivera dans les MG Brand Stores européens à la fin de ce mois. Les prix commencent à 30.990 € pour la version à batterie standard. La ZS EV avec batterie "Long Range" est disponible à partir de 34.990 €. MG est à présent une marque bien établie et disponible dans 15 pays européens. Aujourd'hui, plus de 200 MG Brand Stores et partenaires de services sont opérationnels en Europe. Ce nombre devrait doubler pour atteindre 400 d'ici la fin 2021. En Belgique, le réseau compte pour l'instant 8 adresses, mais il ne s'agit évidemment que du début.