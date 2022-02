Les ventes du constructeur chinois MG ont triplé sur le Vieux Continent en 2021. La marque a écoulé 21.946 véhicules en Europe continentale. Et si l'on inclut le Royaume-Uni, les ventes européennes de MG dépassent les 52.000 unités.

MG a poursuivi son excellent démarrage en Europe en triplant ses ventes en 2021. MG Motor Europe a vendu 21.946 véhicules en Europe continentale, contre 7.200 unités en 2020. Lorsque MG Motor Europe a démarré ses activités en octobre 2019 avec l'ambition de rendre la mobilité électrique accessible aux automobilistes européens, la marque a immédiatement fait impression. Aux Pays-Bas - outre le Royaume-Uni, l'Irlande et Malte, le premier pays d'Europe continentale où MG s'est implanté - 2.000 véhicules ont été immatriculés au cours des deux premiers mois déjà. En Norvège, où les ventes ont débuté début 2020, la MG ZS EV s'est rapidement hissée dans le top 10 des voitures les plus vendues. Cela s'est également produit au Danemark quelques mois plus tard.

Après que l'Islande, la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche et la France aient rejoint la liste des pays de vente en 2020, MG a commencé ses activités en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Suède en 2021. MG Motor Europe est désormais présente dans 16 pays européens. En l'espace de 18 mois, 12 organisations commerciales nationales ont été mises en place et pas moins de 400 points de vente et de service ont été ouverts. Hormis le Royaume-Uni, où MG a vendu 30.600 véhicules l'année dernière - et avec lequel un total de 52.546 véhicules ont été immatriculés en Europe - la France a été le plus gros marché pour MG en Europe continentale en 2021, avec un ratio de ventes de 21,8 %.

Elle est suivie par la Suède (21,5%), l'Allemagne (14,5%) et la Norvège (13,8%). On retiendra encore qu'en 2021 a eu lieu le lancement commercial de la MG ZS EV renouvelée, avec un design rafraîchi, une plus grande autonomie, des performances améliorées, des temps de charge plus réduits et une meilleure connectivité. Le prochain événement marquant pour la marque chinoise est prévu en mars: MG présentera la nouvelle MG5 Electric, le premier break 100% électrique au monde.

