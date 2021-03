MG enrichit sa gamme de deux nouveautés 100% électriques

Philippe Bonamis journaliste

MG annonce l'arrivée de deux nouveaux véhicules 100% électriques de nouvelle génération qui seront lancés plus tard dans l'année sur le marché européen: le MG Marvel R Electric, un luxueux SUV high tech "lifestyle" du segment C, et la nouvelle MG5 Electric, le premier break 100% électrique au monde.

Le break MG 5 Electric. © GF