Les plus fervents passionnés de roadsters anglais anciens avaient tiré définitivement un trait sur la marque MG depuis son rachat par SAIC. Le constructeur chinois a pourtant dévoilé un projet dont l'inspiration semble directement puisée dans les racines britanniques.

Petit rappel : née en 1924, MG est une des marques emblématiques de l'histoire automobile britannique. Célèbre pour avoir construit des voitures sportives, passionnantes et d'un bon rapport qualité-prix, on pense bien sûr à ses roadsters MG B. Depuis le rachat par SAIC en 2006, la marque a radicalement changé de style et se concentre désormais sur la production de citadines, SUV et breaks abordables. Depuis 2020, MG poursuit son développement en attaquant le marché européen, notamment avec des modèles 100% électriques. La marque intensifie sa présence également en Belgique.

A voir à Shanghai

Les diodes soulignent toutes les parties de la voiture. Détail emprunté à Mini: les phares représentant le drapeau anglais. © GF

Prévu pour être présenté au Salon de l'auto de Shanghai 2021 à la fin du mois, le Cyberster - imaginé par l'équipe du MG Advanced Design Centre de Londres - est une voiture de sport à deux portes et deux places dans le plus pur style de la MGB Roadster. Phares ronds classiques qui s'ouvrent lorsqu'on les allume, calandre fine, proportions compactes...D'autres détails beaucoup plus futuristes frappent, comme les bandes de diodes qui ceinturent la caisse, mais il s'agit là de détails propres au prototype présenté à l'état d'esquisse informatique. Carl Gotham, directeur de SAIC Design Advanced London, a déclaré : "La Cyberster est une déclaration audacieuse qui se tourne résolument vers l'avenir de MG, en s'appuyant sur notre héritage mais surtout sur notre technologie de pointe moderne. L'architecture intelligente entièrement électrique de la Cyberster permettra une autonomie de 800 km et un temps de 0 à 100 km/h de moins de trois secondes. Il sera également doté d'une interconnectivité 5G." De plus amples informations sur le Cyberster seront révélées lors de la présentation du prototype (réel) au Salon de l'automobile de Shanghai à la fin de ce mois d'avril.

