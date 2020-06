Chez Mercedes aussi, les hybrides fleurissent.

En particulier les plug-in, dont la batterie peut être rechargée sur une prise de courant. Ils offrent un mode électrique étendu, afin de réduire nettement les émissions de CO2. C'est au tour des GLE et GLE Coupé de s'hybrider. Avec le BMW X5 45e, ils sont aujourd'hui les seuls gros SUV plug-in qui restent déductibles jusqu'à 100% pour les indépendants. Mais ils opèrent des choix différents : BMW utilise un moteur à essence trois litres à six cylindres, tandis que Mercedes opte pour un deux litres diesel. A régime stabilisé, ce bouilleur à mazout est bien insonorisé et peu vibrant pour un quatre cylindres. Mais sous forte charge, il émet un grognement peu agréable. Le " six en ligne " à essence du X5 est nettement plus noble et plus performant (puissance totale de 394 ch contre 320). Le diesel Mercedes consomme un peu moins (8,4 l/100 km en mode hybride contre 9,4 pour le X5) et se rattrape en mode zéro émission, où il est plus vif, grâce à son moteur électrique plus puissant (136 ch contre 113) et plus " coupleux " (440 Nm contre 265). Sa batterie est également plus grosse et offre donc une meilleure autonomie en électrique (70 km lors de cet essai, contre 60 pour le BMW X5). Cette grosse pile demande plus de 15 heures de charge sur une prise domestique, mais cinq heures sur une borne de courant alternatif, voire seulement 30 minutes sur les bornes rapides délivrant du courant continu. En virages, ce GLE est sain et efficace, mais moins vif que le BMW X5 hybride et sa suspension pneumatique (option) est moins douce. A bord, on retrouve le luxe des autres GLE, mais le coffre perd en volume à cause des batteries. Si le tarif est similaire, ce GLE hybride s'incline face au BMW X5 hybride en matière d'agrément de conduite, mais il prend les devants concernant le budget carburant, l'autonomie en électrique et la vitesse de recharge de la batterie. A vous de placer vos priorités...Par Olivier Maloteaux.