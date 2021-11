Les grands SUV Diesel de Mercedes-Benz, les GLE et GLE Coupé, arrivent en concession avec une motorisation 300 d peaufinée, notamment par la présence de la seconde génération de l'alterno-démarreur faisant office de dispositif d'hybridation légère.

Pour rappel, cette technologie - à ne pas confondre avec les hybrides traditionnels - est une sorte d'assistance intelligente sous la forme d'un démarreur-générateur intégré (ISG). Cet alterno-démarreur assure diverses fonctions telles que le coasting (fonction 'moteur coupé' lorsque le véhicule avance sur son élan), le boosting (aider le moteur thermique à actionner les roues) et la récupération d'énergie lors des freinages. La seconde génération agit encore avec plus de précision et de transparence. Le grand SUV à l'étoile conserve toute sa puissance en consommant (un peu) moins. Malgré la faible cylindrée du moteur thermique - 2 litres 4 cylindres Diesel - l'ensemble développe 272 ch, tout en ne réclamant (officiellement) que 5,8 à 6,3 l/100 km (en fonction de l'équipement, et des jantes notamment, les grands modèles influençant négativement la consommation. Les émissions de CO2 se "limitent" à 160-163 gr/km. Toutes les attentions dont ce moteur fait preuve vont dans le sens d'une économie du carburant, mais aussi et surtout de la douceur de fonctionnement. Pour beaucoup d'utilisateurs, devant rouler beaucoup chaque jour, le Diesel "simple" reste la meilleure motorisation pour un SUV de ce gabarit. Bien que l'époque se dirige versun parc 100% électrique, ce moteur 300 d est sans nul doute l'un des meilleurs blocs Diesel encore disponible sur le marché en raison de son rapport puissance/consommation/onctuosité.

Nouvelle transmission 4x4

Dans la liste des améliorations de ce SUV, sa transmission intégrale a également été améliorée : auparavant, les modèles GLE équipés de moteurs quatre cylindres étaient dotés d'une boîte de transfert qui dirigeait le couple moteur vers les essieux selon un rapport fixe de 50:50 %. Les nouveaux GLE 300 d 4Matic et GLE 300 d 4Matic Coupé disposent d'une boîte de transfert avec embrayage multidisque à commande électronique, ce qui assure un transfert variable du couple moteur de 0 à 100 % pour cent (couple à la demande) entre les essieux. Ce qui apporte nettement plus de finesse dans les réactions sur sols humides/gras, mais aussi sur sol sec en conduite plus sportive. Informations en concessions.

Pour rappel, cette technologie - à ne pas confondre avec les hybrides traditionnels - est une sorte d'assistance intelligente sous la forme d'un démarreur-générateur intégré (ISG). Cet alterno-démarreur assure diverses fonctions telles que le coasting (fonction 'moteur coupé' lorsque le véhicule avance sur son élan), le boosting (aider le moteur thermique à actionner les roues) et la récupération d'énergie lors des freinages. La seconde génération agit encore avec plus de précision et de transparence. Le grand SUV à l'étoile conserve toute sa puissance en consommant (un peu) moins. Malgré la faible cylindrée du moteur thermique - 2 litres 4 cylindres Diesel - l'ensemble développe 272 ch, tout en ne réclamant (officiellement) que 5,8 à 6,3 l/100 km (en fonction de l'équipement, et des jantes notamment, les grands modèles influençant négativement la consommation. Les émissions de CO2 se "limitent" à 160-163 gr/km. Toutes les attentions dont ce moteur fait preuve vont dans le sens d'une économie du carburant, mais aussi et surtout de la douceur de fonctionnement. Pour beaucoup d'utilisateurs, devant rouler beaucoup chaque jour, le Diesel "simple" reste la meilleure motorisation pour un SUV de ce gabarit. Bien que l'époque se dirige versun parc 100% électrique, ce moteur 300 d est sans nul doute l'un des meilleurs blocs Diesel encore disponible sur le marché en raison de son rapport puissance/consommation/onctuosité.Dans la liste des améliorations de ce SUV, sa transmission intégrale a également été améliorée : auparavant, les modèles GLE équipés de moteurs quatre cylindres étaient dotés d'une boîte de transfert qui dirigeait le couple moteur vers les essieux selon un rapport fixe de 50:50 %. Les nouveaux GLE 300 d 4Matic et GLE 300 d 4Matic Coupé disposent d'une boîte de transfert avec embrayage multidisque à commande électronique, ce qui assure un transfert variable du couple moteur de 0 à 100 % pour cent (couple à la demande) entre les essieux. Ce qui apporte nettement plus de finesse dans les réactions sur sols humides/gras, mais aussi sur sol sec en conduite plus sportive. Informations en concessions.