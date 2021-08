Depuis 1928, Mercedes-Benz conçoit des véhicules de protection pour les chefs d'état et autres grands (et/ou anonymes) de ce monde. La nouvelle Classe S 680 Guard 4Matic est une véritable bulle de survie de très grand luxe.

Alors que certains préparateurs de véhicules blindés se contentent d'habiller des modèles existants de matériaux blindés, ici Mercedes-Benz part d'une caisse à nu spécifique GUARD composée d'éléments blindés. L'enveloppe extérieure en aluminium vient habiller élégamment la Mercedes qui reste ainsi aussi discrète que possible. Outre le blindage, la voiture profite d'adaptations profondes de ses liaisons au sol, de son moteur et de la boîte de vitesses afin de garantir un comportement proche de celui du modèle de série. Une prouesse pour un véhicule dépassant les 4 tonnes ! Les portes, particulièrement lourde, bénéficient d'une assistance par vérin hydraulique qui rend la manoeuvre quasiment aussi facile qu'avec une voiture normale. Les vitres, malgré leur épaisseur, offrent de très bonnes qualités visuelles au chauffeur. La carrosserie et les vitres résistent à un tir de fusil d'assaut de gros calibre, mais aussi à des déflagrations d'explosifs au niveau des flancs, du toit et du soubassement.

Les portes sont si lourdes qu'un système d'assistance par vérin est nécessaire. © GF

Confort préservé

En matière de confort et d'équipement, la version à quatre et cinq places n'a rien à envier aux Classe S normales les plus luxueuses : plus de 80 possibilités de personnalisation sont disponibles, allant de l'éclairage d'ambiance actif aux sièges arrière First-Class et aux airbags arrière, en passant par l'écran média à technologie OLED. En revanche, les options qui vont à l'encontre de l'objectif de protection, comme le toit ouvrant, ne sont pas disponibles. Parmi les options spéciales on trouve un système d'extinction d'incendie à déclenchement automatique et un système de purification d'air d'urgence (incendie, attaque au gaz).

L'habitacle est traité avec un luxe maximal. Protégé comme dans un cocon, l'expression prend tout son sens... © GF

Le moteur est à la hauteur : V12 6 litres biturbo de 612 ch et 830 Nm, mais vitesse limitée à 190 km/h, en raison du poids. Pour la première fois, la Classe S GUARD dispose des 4 roues motrices, gage de sécurité supplémentaire. Enfin, cette Classe S blindée peut parcourir jusqu'à 30 kilomètres après une crevaison grâce aux pneus Michelin PAX pour roulage à plat. La S 680 GUARD 4MATIC fêtera sa première mondiale au prochain Salon IAA de Munich. Disponible en Belgique, cet engin hors normes vaut environ 500.000 euros.

Alors que certains préparateurs de véhicules blindés se contentent d'habiller des modèles existants de matériaux blindés, ici Mercedes-Benz part d'une caisse à nu spécifique GUARD composée d'éléments blindés. L'enveloppe extérieure en aluminium vient habiller élégamment la Mercedes qui reste ainsi aussi discrète que possible. Outre le blindage, la voiture profite d'adaptations profondes de ses liaisons au sol, de son moteur et de la boîte de vitesses afin de garantir un comportement proche de celui du modèle de série. Une prouesse pour un véhicule dépassant les 4 tonnes ! Les portes, particulièrement lourde, bénéficient d'une assistance par vérin hydraulique qui rend la manoeuvre quasiment aussi facile qu'avec une voiture normale. Les vitres, malgré leur épaisseur, offrent de très bonnes qualités visuelles au chauffeur. La carrosserie et les vitres résistent à un tir de fusil d'assaut de gros calibre, mais aussi à des déflagrations d'explosifs au niveau des flancs, du toit et du soubassement.En matière de confort et d'équipement, la version à quatre et cinq places n'a rien à envier aux Classe S normales les plus luxueuses : plus de 80 possibilités de personnalisation sont disponibles, allant de l'éclairage d'ambiance actif aux sièges arrière First-Class et aux airbags arrière, en passant par l'écran média à technologie OLED. En revanche, les options qui vont à l'encontre de l'objectif de protection, comme le toit ouvrant, ne sont pas disponibles. Parmi les options spéciales on trouve un système d'extinction d'incendie à déclenchement automatique et un système de purification d'air d'urgence (incendie, attaque au gaz).Le moteur est à la hauteur : V12 6 litres biturbo de 612 ch et 830 Nm, mais vitesse limitée à 190 km/h, en raison du poids. Pour la première fois, la Classe S GUARD dispose des 4 roues motrices, gage de sécurité supplémentaire. Enfin, cette Classe S blindée peut parcourir jusqu'à 30 kilomètres après une crevaison grâce aux pneus Michelin PAX pour roulage à plat. La S 680 GUARD 4MATIC fêtera sa première mondiale au prochain Salon IAA de Munich. Disponible en Belgique, cet engin hors normes vaut environ 500.000 euros.