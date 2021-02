La mise à jour à distance des cartes de navigation a démarré en 2016 avec la Classe E, aux USA. Ce qui nécessitait auparavant l'insertion d'un DVD ou d'une carte mémoire, ou une visite à l'atelier, se déroule désormais automatiquement par télécommunication. Une technologie en plein développement chez Mercedes.

Comment fonctionne "over-the-air" concrètement ? Dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible chez Mercedes-Benz, un message s'affiche sur l'écran central de votre système de bord MBUX ; le téléchargement et l'installation de la mise à jour s'exécutent en arrière-plan. Le véhicule dispose ainsi toujours de logiciels à jour. Pour transmettre les données, Mercedes-Benz s'appuie sur la technologie de la radio mobile et le module de communication installé dans le véhicule - c'est le moyen le plus sûr. Par ailleurs, les dernières informations sur la circulation et la météo sont constamment transmises au véhicule, y compris des données saisonnières, comme l'épaisseur de la neige dans les domaines skiables. Ce principe de mise à niveau évolue sans cesse.

Dès la Classe A

Cette technologie s'est répandue à l'ensemble de la gamme Mercedes, le seul impératif étant de disposer d'un système embarqué compatible avec 'Mercedes Me', le portail des services connectés de la marque à l'étoile. Ainsi, les clients de la petite Classe A qui utilisent le tableau de bord digital MBUX depuis 2018 reçoivent désormais les services supplémentaires de streaming Tidal et Amazon Music, ainsi que l'accès au "Mercedes me Store" . Selon l'âge du véhicule, davantage de fonctions - déjà à bord des modèles plus récents - peuvent être téléchargées.

Comment fonctionne "over-the-air" concrètement ? Dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible chez Mercedes-Benz, un message s'affiche sur l'écran central de votre système de bord MBUX ; le téléchargement et l'installation de la mise à jour s'exécutent en arrière-plan. Le véhicule dispose ainsi toujours de logiciels à jour. Pour transmettre les données, Mercedes-Benz s'appuie sur la technologie de la radio mobile et le module de communication installé dans le véhicule - c'est le moyen le plus sûr. Par ailleurs, les dernières informations sur la circulation et la météo sont constamment transmises au véhicule, y compris des données saisonnières, comme l'épaisseur de la neige dans les domaines skiables. Ce principe de mise à niveau évolue sans cesse. Cette technologie s'est répandue à l'ensemble de la gamme Mercedes, le seul impératif étant de disposer d'un système embarqué compatible avec 'Mercedes Me', le portail des services connectés de la marque à l'étoile. Ainsi, les clients de la petite Classe A qui utilisent le tableau de bord digital MBUX depuis 2018 reçoivent désormais les services supplémentaires de streaming Tidal et Amazon Music, ainsi que l'accès au "Mercedes me Store" . Selon l'âge du véhicule, davantage de fonctions - déjà à bord des modèles plus récents - peuvent être téléchargées.