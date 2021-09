Mazda annonce la commercialisation en Europe dès le début de 2022 d'une version remise à niveau importante de son SUV CX-5, best-seller de la marque japonaise à l'échelle mondiale.

Le CX-5 MY2022 introduit le système Mi-Drive ou Mazda Intelligent Drive Select qui permet au conducteur de sélectionner le mode de conduite le plus approprié d'une simple pression sur un interrupteur. Certaines versions équipées de la transmission intégrale i-Activ bénéficient en outre d'un mode tout-terrain qui rend la conduite plus naturelle sur les surfaces non revêtues et glissantes. Mazda a encore fait évoluer la carrosserie, la suspension et les sièges en vue d'améliorer le confort de conduite et de réduire la fatigue du conducteur et des passagers. La filtration des bruits de roulement provenant de la route a également été fortement optimisée.

Le véhicule se caractérise encore par une proue remaniée ainsi que des faux avant et arrière redessinés. Le CX-5 d'entrée de gamme porte désormais le même nom que le modèle lui-même. Sa dotation de série comprend dorénavant des phares à LED, des jantes en alliage noir usinées de 19", une caméra de recul HD et le nouvel infodivertisement Mazda Connect avec écran de 10,25", système de navigation et services Mazda Connected. Dans l'habitacle, le CX-5 hérite d'une recharge par induction pour les téléphones compatibles Qi dans la console centrale. Le plancher de l'espace de chargement, réversible et en deux parties, et le seuil du hayon sont au même niveau pour faciliter le (dé)chargement. La version Newground (une des deux séries spéciales, avec l'Homura) dispose également d'un plancher avec un côté imperméable pour les objets humides ou sales.

Mis à jour, l'arsenal des systèmes de sécurité i-Activsense du nouveau CX-5 comprend désormais le système d'aide à la conduite et à la circulation (CTS). Ce dernier permet de réduire la fatigue du conducteur en l'aidant à actionner l'accélérateur, la pédale de frein et la direction lorsqu'il est bloqué dans un embouteillage. Enfin, les phares avant adaptatifs à LED (ALH) ont également évolué pour permettre un contrôle plus fin de la répartition des faisceaux lumineux.

