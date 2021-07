Sur la voie d'un avenir neutre en carbone, Mazda Motor Corporation annonce aujourd'hui accélérer ses plans mondiaux d'électrification.

Entre 2022 et 2025, Mazda lancera une gamme de nouveaux produits utilisant laarchitecture évolutive multisolution Skyactiv. Au nombre de ces nouveaux produits figurent 5 modèles hybrides, 5 modèles hybrides rechargeables et trois modèles 100 % électriques (BEV). Mazda développe également une plate-forme dédiée aux véhicules électriques, l'architecture évolutive Skyactiv EV, qui sera utilisée pour différentes tailles de véhicules électriques et types de carrosserie, sur des modèles qui seront lancés entre 2025 et 2030. Afin de répondre facilement au nombre croissant de modèles électrifiés, Mazda poursuivra une production flexible pour permettre la production mixte de modèles, tous types de transmission confondus, dans ses usines de fabrication partout dans le monde. Plus généralement, le constructeur japonais demeure résolu à réduire les émissions de CO 2 de chacune de ses voitures et estime ne devoir ignorer aucun des moyens mis à disposition pour atteindre la neutralité climatique.

Grâce à l'architecture évolutive multisolution Skyactiv, l'électrification continue se poursuivra de pair avec le développement de la technologie avancée de moteur à combustion interne, comme le e-Skyactiv X primé à plusieurs reprises ainsi que de nouveaux moteurs 6 cylindres en ligne pour les groupes motopropulseurs longitudinaux qui seront introduits dans les grandes Mazda à partir de 2022.

Dans de nombreuses régions, Mazda investit par ailleurs dans différents projets et partenariats pour promouvoir le développement et l'utilisation de carburants renouvelables dans ses voitures. Au Japon, Mazda participe à plusieurs études et projets de recherche conjoints dans le cadre d'une collaboration permanente entre le monde industriel, le monde universitaire et les pouvoirs publics, afin de promouvoir l'adoption à grande échelle de biocarburants issus de la croissance des microalgues. En Europe, Mazda a rejoint l'Alliance eFuel en février 2021, en qualité de premier fabricant d'équipement d'origine (OEM).

