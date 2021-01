En l'absence de Salon de l'automobile traditionnel au Heysel cette année, les marques redoublent d'inventivité pour capter l'attention des acheteurs potentiels, à l'exemple de Mazda sur un parking de Leeuw-Saint-Pierre. But: que janvier reste le mois des bonnes affaires automobiles, crise santaire ou pas...

Cet exemple démontre le besoin de redoubler de créativité pour relancer les affaires dans un marché automobile belge affaibli, et ainsi espérer surfer sur les bonnes vieilles habitudes des consommateurs belges. Car chez nous, de coutume depuis des dizaines d'années, le mois de janvier rime avec les 'conditions spéciales' sur la vente d'automobiles neuves, dans le cadre du fameux Salon de Bruxelles.

Pour rester dans l'esprit, Mazda a mis en place son "Drive Thru Motor Show" les 8 et 9 janvier derniers, assez original dans le sens où les visiteurs pouvaient suivre un itinéraire, en restant assis dans leur voiture, pour découvrir et/ou admirer au plus près - et en famille - les nouveautés et modèles phares de la gamme actuelle. Les visiteurs recevaient à l'entrée des QR codes les menant, via leur smartphone, à des fiches informatives, pour chaque modèle. Pour marquer le coup et entretenir l'ambiance Salon, Mazda a mis sur pied une salle d'exposition virtuelle (un site dédié) avec, pour chaque modèle, une vidéo dévoilant les lignes, mais aussi les caractéristiques les plus importantes de ses berlines et SUV. Un mini-configurateur et toutes les conditions spéciales de janvier sont bien entendu mises en avant.

Les visiteurs du showroom virtuel peuvent soumettre leurs questions via un "chat" avec des experts et informateurs. Cette structure est ouverte et disponible tous les jours de 9 heures à 21 heures jusqu'au 31 janvier. Il est également possible de réserver des essais de voitures. Infos vi le site de la marque.

