Avec le lancement des nouveaux Kangoo, Citan et Townstar, la production automobile s'intensifie à Maubeuge, en thermique comme en électrique.

A deux pas de la frontière belgo-française, à Maubeuge, un site historique de Renault assemble les nouveaux récents Renault Kangoo, mais aussi les Mercedes Citan et Nissan Townstar. Avec plus de 6 millions des véhicules fabriqués depuis 1971, l'usine de Maubeuge est une référence dans l'industrie automobile française. Une spécialité utilitaires et ludospaces qui s'exporte partout dans le monde.

De la R15 au Kangoo

L'histoire de la manufacture de Maubeuge débute en 1969. La Société des Usines Chausson (SUC), sous-traitant automobile, assemble des R15 et R17 pour Renault. En 1981, l'usine devient propriété de Renault, qui y construit alors ses R12, R18, mais aussi Fuego et R21. Le grand tournant intervient en 1993, avec la décision d'y produire le Kangoo, ce fourgon tôlé ou familial qui deviendra un succès. La reconnaissance de la manufacture de Maubeuge comme centre d'excellence pour les petits utilitaires arrive en 2012 : l'Alliance et Daimler décident de mettre en commun leurs intérêts. C'est ainsi que le Mercedes Citan arrive sur les chaînes de production, aux côtés de Kangoo. Entre temps, une autre marque de l'Alliance s'invite à Maubeuge : Nissan avec le NV250, dérivé du Kangoo.

Le site français du Kangoo est aussi celui de ses jumeaux Mercedes (ici un Citan de la précédente génération) et Nissan © GF

Pour accueillir les nouvelles versions de trois marques, l'usine a en effet transformé ses ateliers de fabrication, avec adaptation des lignes pour les versions électriques. Pour cela, l'usine a construit un atelier d'assemblage de batterie et a intégré la mise en place de la batterie directement sur les lignes au montage. Qu'il soit Renault, Mercedes ou Nissan, le "Made in Maubeuge" donne aujourd'hui du travail à 2500 collaborateurs. Le site de Maubeuge reste un acteur clé dans l'accélération de la transition électrique. L'ambition est d'y produire plus de 400.000 véhicules électriques à l'horizon de 2025.

