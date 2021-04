Avec son premier SUV électrifié, Maserati fait un pas en avant dans la refonte de sa gamme de motorisation, face aux mêmes défis environnementaux que les constructeurs généralistes.

Le SUV Maserati a déjà marqué l'histoire de la marque de Modèle en atteignant des chiffres de ventes record contribuant à la santé économique de Maserati. Tendance qui devrait se renforcer avec l'arrivée de la version hybride, moins prestigieuse (mécaniquement parlant) mais indispensable pour s'imposer dans le choix des professionnels en quête d'un véhicule de standing fiscalement intéressant. Ce n'est pas une première ncurson dans le monde des motorisations propres pour Maserati, puisque la berline Ghibli a inauguré ce moteur l'an dernier.

Le Levante Hybrid associe donc un 4 cylindres en ligne de 2 litres à un système hybride de 48 volts destiné à récupérer l'énergie lors de la décélération et du freinage, et ce au profit de la consommation et des émissions nocives. On parle donc d'hybridation légère, différente de celle des hybride classique et/ou rechargeable.

Le plaisir avant tout

La version hybride compense sa simplicité mécanique (Un 4 cylindres ne peut atteindre la noblesse des V6 et V8) par un poids en baisse et une répartition des masses avantageuses, de sorte à le rendre plus agile et agréable à conduire. Ces notions de plaisir de conduire restent prioritaire pour une marque dont la réputation s'est construite sur les circuits du monde entier depuis des décennies.Version vertueuse, certes, l'engin développe tout de même 330 ch et 450 Nm, permettant à ce grand SUV de 5 mètres de long et 2 tonnes de bondir de 0 à 100 km/h en 6 secondes. Extérieurement parlant, la version de lancement du Levante Hybrid se caractérise par une nouvelle couleur tri-couche métallique appelée Azzurro Astro, disponible dans le cadre du programme de personnalisation de la marque, Maserati Fuoriserie. Cette nouvelle version propose tout ce dont la marque dispose en matière d'infodivertissement et de connectivité.

