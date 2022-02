Lotus et Britishvolt, spécialiste des cellules de batterie, ont signé un protocole d'accord pour collaborer à la recherche et au développement d'une nouvelle technologie avancée pour les véhicules électriques.

Le partenariat se concentrera sur le co-développement d'un ensemble innovant de cellules de batterie pour alimenter la prochaine génération de voitures de sport électriques de Lotus. L'ensemble sera intégré à un modèle inédit, alimenté par des cellules Britishvolt et utilisant des technologies de propulsion électrique développées par Lotus. La première esquisse officielle donne les premiers indices esthétiques.

Britishvolt est un important investisseur britannique dans les technologies de cellules de batterie. Les principaux axes du partenariat seront la recharge rapide, l'optimisation de la densité énergétique et la réduction du poids. Les travaux de développement du projet bénéficieront de la proximité des centres d'excellence de Lotus et de Britishvolt, érigés dans les West Midlands, le "triangle d'or" du marché des batteries pour automobiles au Royaume-Uni. Britishvolt s'est fixé pour objectif de fabriquer de manière responsable certaines des cellules de batterie les plus durables et à faible teneur en carbone du monde sur le site de l'ancien parc à charbon de la centrale électrique de Blyth, situé dans le Northumberland.

La Lotus Evija est la première hypercar électrique de Lotus. © GF

Le SUV bientôt

Matt Windle, directeur général de Lotus Cars, a déclaré : "Ce sont les premières étapes passionnantes vers une toute nouvelle voiture de sport électrique de Lotus. Mais dans les mois à venir, nous dévoilerons aussi la Type 132, un tout nouveau SUV Lotus entièrement électrique. Et nous avons confirmé trois autres VE sont en route." Tous les futurs coupés purement électriques de Lotus seront inspirés de l'Evija, dont les livraisons débutent cette année en tant que première hypercar électrique britannique au monde. Ce projet permettra de créer environ 3000 emplois directs hautement qualifiés et plus de 5000 autres dans les chaînes d'approvisionnement associées.

