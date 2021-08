Le nouveau Lexus NX sera lancé au dernier semestre de cette année. Un SUV important pour la marque puisqu'il s'agit de son premier modèle hybride rechargeable et qu'il est présent dans le segment le plus dynamique du marché.

Après plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des hybrides, la marque premium de Toyota se décide à rejoindre le cercle des hybrides rechargeables (PHEV) sous la forme du nouveau NX 450h+. Pour rappel, la première génération de NX avait été commercialisée en 2014 et, depuis, la marque en a écoulé plus de 170.000 unités dans le monde. Pour sa seconde génération, ce SUV "moyen" adopte un style toujours très Lexus, mais néanmoins assagi et donc plus fédérateur. Le NX grandit légèrement pour atteindre 4,66 m.

Sans être devenu passe-partout, le style du NX s'est assagi. © GF

Rechargeable... ou pas

Ce nouveau moteur hybride rechargeable est déjà connu puisque utilisé par le Toyota RAV4 PHEV. Il intègre un moteur hybride quatre cylindres de 2,5 litres et une batterie lithium-ion de 18,1 kWh. Un moteur électrique installé à l'arrière assure une transmission intégrale permanente. L'ensemble délivre 306 ch au total, de quoi assurer largement en matière de performances. Ce modèle affiche surtout des émissions de CO2 estimées à moins de 40 g/km (WLTP), et une consommation moyenne théorique de 3 l/100 km. Ce NX 450h+ peut parcourir 63 km sur ses seules réserves électriques. Lexus propose son nouveau NX avec un second moteur, un hybride classique (non rechargeable) reprenant le 4 cylindres 2,5 litres. Ce NX 350h développe 242 ch. A l'évidence, il sera plus accessible financièrement, que le 450h+.

Tablette 14 pouces

Dans l'habitacle on retrouve l'ambiance zen et soignée chère à Lexus, ainsi qu'une toute nouvelle plateforme multimédia. Une grande tablette tactile de 14 pouces domine le tableau de bord (d'origine : tablette de 9,8''). Plus réactive et puissante, elle apporte un rendu plus qualitatif des informations.

La nouvelle tablette de 14 pouces compte parmi les plus grandes du segment. © GF

Elle renferme une batterie de services connectés, tels qu'un système de navigation "cloud" qui fournit des informations en temps réel sur votre itinéraire et le trafic actuel sans consommer votre forfait de données puisque le prix d'achat du NX inclut un pack de données de quatre ans. Le dispositif inclut en outre un nouvel assistant "Hey Lexus" qui exécute les commandes vocales conversationnelles. Enfin, le nouveau NX est la première Lexus équipée, de série, de la troisième génération du Lexus Safety System +, le package des technologies de sécurité et d'aide à la conduite actives. Les différents systèmes interviennent de manière plus naturelle et plus rassurante. Les prix du nouveau NX n'ont pas encore été publiés.

