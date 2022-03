Ce nouveau modèle symbolise l'avenir de la marque, Lexus Electrified. Son autonomie dépassera les 700 km grâce à la possibilité d'utiliser des batteries à état solide.

Lexus a diffusé une galerie de nouvelles images et animations de sa voiture de sport électrique à batterie de nouvelle génération. Le modèle avait été présenté en avant-première le 14 décembre 2021, dans l'annonce de nouveaux véhicules électriques à batterie (BEV) effectuée par Akio Toyoda, président de Toyota Motor Corporation et responsable de la marque Lexus.

Le nouveau modèle de sport fera partie d'une gamme complète de BEV que Lexus compte lancer d'ici 2030 sous le concept Lexus Electrified. Avec Lexus Electrified, le constructeur japonais prévoit d'exploiter pleinement le potentiel de l'électrification pour renforcer le plaisir de conduite de tous ses clients. Avec ses proportions audacieuses et sa faible garde au sol caractéristique d'une voiture de sport à hautes performances, le nouveau modèle veut symboliser l'avenir de la marque Lexus tout en ravivant l'esprit de la légendaire Lexus LFA.

L'accélération de 0 à 100 km/h sera de l'ordre de 2 secondes à peine et l'autonomie dépassera les 700 km grâce à la possibilité d'utiliser des batteries à état solide.

