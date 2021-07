Quand vous vous asseyez pour la première fois au volant d'une voiture électrique, vous profitez immédiatement d'un grand confort. Cette agréable sensation est principalement due à la tenue de route sécurisée du véhicule. Le conducteur remarquera particulièrement la différence dans les virages et sur sol humide. Pourquoi ?

Dans les voitures électriques, la batterie est intégrée dans le plancher, entre les deux essieux. Son poids, qui oscille entre 500 et 600 kilogrammes selon la capacité, leur garantit un centre de gravité bas, pour plus de stabilité. En outre, la position centrale de la batterie assure une répartition uniforme du poids total, ce qui favorise à nouveau la tenue de route.

En comparaison : le centre de gravité des voitures à moteur essence ou diesel se situe plus haut et à l'avant (ou à l'arrière dans certains modèles sportifs). Certains constructeurs de voitures de sport testent d'ailleurs également la position centrale pour le moteur à combustion, ce qui en dit long sur son efficacité. En effet, la stabilité s'en trouve augmentée, ce qui n'est pas négligeable en cas de grandes vitesses.

Plus important encore : Ferrari a déclaré que l'avenir était électrique et a indiqué travailler sur des modèles entièrement électriques, qui produiraient idéalement le vrombissement typique d'un moteur essence à huit cylindres. Rien n'est impossible.

