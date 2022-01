Waymo est la firme américaine du groupe Alphabet qui a lancé en 2020 un service de voiturier autonome dans la ville de Phoenix (Arizona).

Pour se développer, elle a fait appel au groupe chinois Geely (Volvo, Polestar, Lynk&Co), un partenaire qui l'aidera à enrichir sa flotte de taxis électriques. Waymo possède déjà une (petite) flotte de véhicules, à savoir des Jaguar i-Pace et Chrysler Pacifica transformés selon les exigences de la conduite autonome. Dans son évolution, Waymo ambitionne d'utiliser des navettes spécifiquement adaptées au transport de personnes dès la "sortie usine", de manière bien mieux intégrée. Pour répondre aux attentes de Waymo, Geely va concevoir et produire une variante adaptée de sa Zeekr, une navette 100% électrique et autonome. Zeekr conçoit ses véhicules en Suède, à Göteborg, et a déjà dévoilé et commercialisé un premier modèle, la 001, sorte de berline de luxe aux airs de Lynk&Co. Ici, le futur véhicule mis en service par Waymo reposera sur une nouvelle architecture et ressemblera à un monovolume pouvant accueillir 4 personnes. Sans volant ni pédales, l'habitacle ne se compose que des assises et d'un écran central qui diffusera les informations utiles aux passagers (trajet, arrivée, mais aussi paiement de la course), ainsi que des services de divertissement. Le plancher plat permet le transport facile de bagages. Ces futurs Zeekr-Waymo seront mis en service "dans un futur proche", sans toutefois donner de timing précis.

Un habitacle épuré, mais confortable. © GF

