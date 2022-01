Le constructeur britannique Mini, membre du groupe BMW, a quasiment multiplié par deux ses ventes de Mini Electric en 2021.

Au terme de l'année 2021, la marque anglaise a enregistré 302.144 nouvelles immatriculations dans le monde et connu un très important essor en électrique. La Mini Cooper SE 100% électrique devient le modèle le plus vendu, tandis que près d'une Mini Countryman sur quatre prend la route avec une motorisation hybride rechargeable. Le marché le plus important au monde pour la Mini Cooper SE en 2021 a une nouvelle fois été l'Allemagne, où plus de 10.000 unités de ce modèle ont trouvé preneur. À cela s'ajoutent 3.473 unités de la Mini Cooper SE Countryman ALL4, de sorte qu'en Allemagne, ce sont quelque 31% de toutes les Mini nouvellement immatriculées en 2021 qui sont électrifiées. Une proportion plus élevée n'a été atteinte que dans quelques autres pays du monde, dont la Norvège, LE pays de la voiture électrique en Europe, où environ 96% de toutes les Mini neuves livrées l'année dernière possédaient une motorisation purement électrique ou hybride rechargeable. Cette proportion n'a été dépassée qu'en Islande. Là-bas, des Mini exclusivement électrifiées ont été vendues pour la première fois en 2021. La Mini Cooper SE a représenté 62% des ventes et la Mini Cooper SE Countryman ALL4 38%.