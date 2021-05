Après le succès incontestable rencontré par le Taycan, Porsche entend remettre ça avec la version 100% électrique de son SUV Macan, un modèle dont les variantes thermiques sont très appréciées d'une clientèle aisée.

En vue de la commercialisation du Macan électrique, prévue pour 2023, Porsche a d'abord procédé à un programme d'essais dans ses installations de Weissach. A présent c'est sur la route que va se poursuivre le développement des prototypes, et ce durant de nombreux mois. Le Macan électrique a d'abord été développé en virtuel, avec 20 "prototypes numériques".

En procédant ainsi la marque de Stuttgart-Zuffenhausen affirme "limiter les coûts et préserver les ressources naturelles." Les premiers essais virtuels ont néanmoins eu pour cadre une cabine réelle, installée dans un simulateur. L'objectif? Tester et valider le système d'affichage et de commande, avant de le monter à l'intérieur des prototypes "physiques". La mise au point du nouveau SUV électrique Porsche va désormais se poursuivre sur la route, en conditions réelles, durant plusieurs mois. Avant sa commercialisation, annoncée pour 2023, Porsche entend lui avoir fait parcourir au total quelque 3 millions de kilomètres.

