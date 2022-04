Les premiers Ineos Grenadier de pré-série sont sortis de la chaîne de production de l'usine Ineos Automotive de Hambach (France) en prévision du lancement de la production de série en juillet. l'Ineos Grenadier est un 4x4 pur et dur qui ambitionne d'occuper le créneau laissé vacant par l'ancien Land Rover Defender.

Depuis le rachat du site de Hambach en janvier 2021, Ineos a investi plus de 50 millions d'euros, en plus des 470 millions d'euros investis par Mercedes-Benz en 2019 dans une toute nouvelle chaîne de production. Cette chaîne désormais dédiée au Grenadier comprend un nouvel atelier de carrosserie entièrement automatisé, un nouvel atelier de peinture semi-automatisé et une installation d'assemblage mise à niveau. Hambach bénéficie également d'un nouveau centre de contrôle qualité de pointe. Après avoir reconfiguré la nouvelle chaîne pour le Grenadier en seulement 12 mois, Ineos approche de la fin d'une première phase d'essai de production (PTO1). La construction de 130 Grenadier PTO1 est essentielle pour définir le processus d'assemblage et permet aussi de fournir aux ingénieurs des véhicules représentatifs de la production destinés aux dernières phases d'essais et de certification.

La phase PTO2 débutera en mars pour valider le processus d'assemblage et la qualité de construction, avant que la production des premiers véhicules de série démontre l'efficacité de la chaîne logistique et du taux de production. En parallèle, la préparation de tous les aspects commerciaux se poursuit à un bon rythme. Plus de 100 partenaires de vente et d'entretien ont été nommés dans le monde entier et des contrats ont été signés avec des partenaires de financement et de distribution de pièces. "Environ 15 000 clients ont réservé leur Grenadier à travers le monde", explique Dirk Heilmann, PDG d'Ineos Automotive.

"Nous voulons proposer un véhicule finalisé et nous ne prendrons pas de raccourci. Grâce à l'équipe ultra-qualifiée et expérimentée de Hambach, ainsi qu'à notre expertise en sécurité et en qualité, nous sommes sur la bonne voie pour commencer la production en série au mois de juillet." Les caractéristiques et tarifs complets du Grenadier seront annoncés en avril 2022 quand les clients en Europe, en Afrique, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient pourront finaliser leurs commandes.

Depuis le rachat du site de Hambach en janvier 2021, Ineos a investi plus de 50 millions d'euros, en plus des 470 millions d'euros investis par Mercedes-Benz en 2019 dans une toute nouvelle chaîne de production. Cette chaîne désormais dédiée au Grenadier comprend un nouvel atelier de carrosserie entièrement automatisé, un nouvel atelier de peinture semi-automatisé et une installation d'assemblage mise à niveau. Hambach bénéficie également d'un nouveau centre de contrôle qualité de pointe. Après avoir reconfiguré la nouvelle chaîne pour le Grenadier en seulement 12 mois, Ineos approche de la fin d'une première phase d'essai de production (PTO1). La construction de 130 Grenadier PTO1 est essentielle pour définir le processus d'assemblage et permet aussi de fournir aux ingénieurs des véhicules représentatifs de la production destinés aux dernières phases d'essais et de certification.La phase PTO2 débutera en mars pour valider le processus d'assemblage et la qualité de construction, avant que la production des premiers véhicules de série démontre l'efficacité de la chaîne logistique et du taux de production. En parallèle, la préparation de tous les aspects commerciaux se poursuit à un bon rythme. Plus de 100 partenaires de vente et d'entretien ont été nommés dans le monde entier et des contrats ont été signés avec des partenaires de financement et de distribution de pièces. "Environ 15 000 clients ont réservé leur Grenadier à travers le monde", explique Dirk Heilmann, PDG d'Ineos Automotive. "Nous voulons proposer un véhicule finalisé et nous ne prendrons pas de raccourci. Grâce à l'équipe ultra-qualifiée et expérimentée de Hambach, ainsi qu'à notre expertise en sécurité et en qualité, nous sommes sur la bonne voie pour commencer la production en série au mois de juillet." Les caractéristiques et tarifs complets du Grenadier seront annoncés en avril 2022 quand les clients en Europe, en Afrique, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient pourront finaliser leurs commandes.